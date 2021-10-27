Напоминание путешествующим в каникулы: как пользоваться мобильным интернетом за рубежом?(6)
Хотя в большинство современных смарт-пакетов включен определенный объем мобильного интернета для потребления во всех странах-членах Европейского союза, иногда могут возникать проблемы по незнанию или неосторожности. Наиболее часто путешествующие ошибочно считают, что еще находятся в пределах ЕС.
“В Европе существует ряд государств, не входящих в состав Европейского союза, поэтому мобильный интернет в них не включен в плату за смарт-пакет. К сожалению не все наши путешественники еще отдают себе в этом отчет. Например, человек заехал на день в Монако и активно потреблял там услуги связи, считая, что это будет включено в пакетный объем услуг в пределах ЕС”, — пояснила телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн.
Она подчеркнула, что при планировании автомобильной поездки через всю Европу следует особенно внимательно составлять маршрут по территории Восточной Европы, поскольку, например, Сербия и Черногория не входят в состав ЕС. Как уже было упомянуто, Монако тоже не является членом Европейского союза, а ведь в эту небольшую страну очень легко заехать, находясь в Южной Франции. Разумеется, нельзя забывать и о Швейцарии.
Важные изменения в Великобритании
1 февраля этого года вступили в силу существенные изменения в Великобритании, где так любят бывать эстоноземельцы.
“В результате Брекзита Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вышли из состава Европейского союза, соответственно мобильный интернет в этих регионах тарифицируется отдельно от фиксированной платы за смарт-пакет”, — сказала Майлийз Плооманн. “Для привычного потребления мобильного интернета в Лондоне или Эдинбурге разумнее всего приобрести интернет-билет через самообслуживание Elisa”.
Elisa предлагает различные дневные и недельные интернет-билеты для использования во всех странах. Цены этих билетов зависят от условий договоров, заключенных с операторами в разных странах, и от местных расценок.
“При потреблении услуг связи за рубежом без интернет-билета или пакета, в котором предусмотрен определенный объем и для выбранной страны, автоматически включается местный помегабайтный тариф, что и будет отображено в следующем счете за услуги”, — сказала Майлийз Плооманн. “В некоторых странах это быстро приводит к значительным расходам, так что перед поездкой нужно ознакомиться с соответствующими прейскурантами и различными возможностями”.
Осторожность в приграничных районах
Нельзя терять бдительность и в поездках по Эстонии, особенно у нашей восточной границы.
“Когда смарт-устройство находится рядом с границей, оно может автоматически переключиться на сеть связи соседнего государства, как если бы пользователь был в роуминге. У нас это чаще всего происходит у восточной границы — пользователи случайно оказываются в российских сетях связи, при этом начинает действовать прейскурант для стран вне Европейского союза”, — пояснила Майлийз Плооманн.
Самый простой способ защитить себя от чрезмерных расходов на мобильный интернет вдали от дома — временно отключить его в настройках смарт-устройства. “Аппарат перестанет выходить в интернет и потреблять данные. Оказавшись в привычном месте, где тебе вновь нужен мобильный интернет, просто опять включи его в настройках за пару секунд. Но нет смысла отключать режим роуминга, ведь в таком случае ты даже не сможешь совершать звонки”, — заключила телекоммуникационный менеджер.
Elisa Eesti AS (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегменте телекоммуникационных услуг для частных клиентов. Elisa Eesti оказывает развлекательные, инфотехнологические и телекоммуникационные услуги и создает безопасные решения для клиентских сетей и центров обработки данных. Цель насчитывающего около 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, а также эксклюзивный собственный телевизионный контент через платформу Elisa Huub. Подразделение бизнес-клиентов Elisa Eesti помогает фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности посредством внедрения сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2020 году составил 180 миллионов евро.