Напоминание путешествующим в каникулы: как пользоваться мобильным интернетом за рубежом?

Хотя в большинство современных смарт-пакетов включен определенный объем мобильного интернета для потребления во всех странах-членах Европейского союза, иногда могут возникать проблемы по незнанию или неосторожности. Наиболее часто путешествующие ошибочно считают, что еще находятся в пределах ЕС.

“В Европе существует ряд государств, не входящих в состав Европейского союза, поэтому мобильный интернет в них не включен в плату за смарт-пакет. К сожалению не все наши путешественники еще отдают себе в этом отчет. Например, человек заехал на день в Монако и активно потреблял там услуги связи, считая, что это будет включено в пакетный объем услуг в пределах ЕС”, — пояснила телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн.

Она подчеркнула, что при планировании автомобильной поездки через всю Европу следует особенно внимательно составлять маршрут по территории Восточной Европы, поскольку, например, Сербия и Черногория не входят в состав ЕС. Как уже было упомянуто, Монако тоже не является членом Европейского союза, а ведь в эту небольшую страну очень легко заехать, находясь в Южной Франции. Разумеется, нельзя забывать и о Швейцарии.

Важные изменения в Великобритании

1 февраля этого года вступили в силу существенные изменения в Великобритании, где так любят бывать эстоноземельцы.

“В результате Брекзита Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вышли из состава Европейского союза, соответственно мобильный интернет в этих регионах тарифицируется отдельно от фиксированной платы за смарт-пакет”, — сказала Майлийз Плооманн. “Для привычного потребления мобильного интернета в Лондоне или Эдинбурге разумнее всего приобрести интернет-билет через самообслуживание Elisa”.

Elisa предлагает различные дневные и недельные интернет-билеты для использования во всех странах. Цены этих билетов зависят от условий договоров, заключенных с операторами в разных странах, и от местных расценок.