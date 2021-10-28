Viking Line начнет добавлять к стоимости билетов топливный сбор

В связи с быстрым ростом цен на топливо с 1 ноября компания Viking Line будет добавлять к стоимости билетов топливный сбор. На бронирования, сделанные до 1 ноября, а также на заранее купленные билеты новые доплаты не распространяются. Однако если оплата забронированной поездки проводится не заранее, а непосредственно при регистрации на паром, то топливный сбор все же будет добавлен к стоимости.

“Мы вынуждены принять эту экстренную меру, потому что за небольшой период времени цены на топливо выросли намного быстрее, чем ожидалось. Поскольку финансовое положение компании крайне затруднено из-за затянувшейся пандемии, а никакого послабления в ближайшее время не предвидится, мы больше не можем обойтись без введения топливной надбавки”, — сказал директор по продажам Viking Line Кай Таколандер.

Топливный сбор будет действовать для всех видов поездок вплоть до 31 января 2022 года.

Топливный сбор на одного пассажира в евро:

Таллинн — Хельсинки: в одну сторону — 0,90 евро, туда и обратно — 1,80 евро

Хельсинки-Стокгольм: в одну сторону — 1,90 евро, туда и обратно — 3,80 евро

Турку-Стокгольм: в одну сторону — 1,90 евро, туда и обратно — 3,80 евро