28.10.2021, 09:55
Finnair продолжает нести серьезные убытки(1)
Scanpix, PHIL NOBLE
Помимо ограничений, связанных с пандемией коронавируса, по рентабельности больно бьет также рост цен на топливо.
Оборот компании, понесшей масштабный ущерб от пандемии коронавируса, оказался в минусе на 110 миллионов евро.
Из-за медленного оживления азиатского рынка Finnair полагает, что оборот будет в минусе также в начале следующего года.
Помимо ограничений, связанных с пандемией коронавируса, по рентабельности больно бьет также рост цен на топливо.