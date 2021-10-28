Национальный авиаперевозчик Finnair продолжает нести серьезные убытки, пишет Yle.

Оборот компании, понесшей масштабный ущерб от пандемии коронавируса, оказался в минусе на 110 миллионов евро.

Из-за медленного оживления азиатского рынка Finnair полагает, что оборот будет в минусе также в начале следующего года.

Помимо ограничений, связанных с пандемией коронавируса, по рентабельности больно бьет также рост цен на топливо.