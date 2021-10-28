Шри-Ланка смягчила антиковидные ограничения для туристов

Отмечается, что условия въезда в страну для привитых туристов не изменились — им необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 72 часа до прилета. При этом они могут выбирать любой отель для размещения, карантин для них не предусмотрен.