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28.10.2021, 08:01

На карантин в Венецию? Из-за локдауна тысячи жителей Латвии решили на время сбежать в теплые страны

 
Кристина Худенко, журналист, rus.delfi.lv
Photo by canmandawe on Unsplash
Объявленный правительством Латвии месячный локдаун или mājsēde (кое-кто переводит это уже как "сидим до мая") спровоцировал в соцсетях движение "бегущих от карантина". Если на работу и в школу ходить не надо, то почему бы не провести это время в странах, где жизнь почти вернулась к норме. Журналист портала Delfi исследовал тенденцию на собственном опыте, отправившись из Риги в Венецию. Билет на Ryanair в оба конца обошелся в 26 евро.

Отвечая на вопрос, будут ли разрешены незначительные поездки во время локдауна, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что этот вопрос поднимался, но никаких ограничений решили не делать. Ведь сегодня жители Латвии по уровню заболеваемости опаснее для любой страны, чем наоборот. И пригрозил: если до 15 ноября темп вакцинации не увеличится, то и дальше придется сидеть дома.

Для многих это стало сигналом к действию. "Сейчас пройдет первый шок и у AirBaltic взлетят продажи… А вы собираетесь улететь на время локдауна? Куда? Давайте обменяемся идеями…" "Друзья, а кто готов из подростков и молодежи уехать на время локдауна? …Можем взять большой или не очень дом, вместе жить, работать, учиться, а в свободное время выбираться, путешествовать, исследовать местность".

Подобные призывы в соцсетях появились сразу после объявления об ужесточении ЧС и введении комендантского часа. Комментаторы активно делятся идеями, куда податься на месяц, а то и до весны. Кто-то перевел латышское слово mājsēde как "сидим до мая". К тому же поездки за границу в период повышенного риска стали существенно дешевле. И если до недавнего времени людей семейных сдерживало наличие детей-школьников, то с уходом образования в онлайн препятствий для массового исхода стало еще меньше…

Читайте далее: Как закрывалась и оживала Венеция и почему туда надо ехать прямо сейчас. Рассказ дизайнера украшений Анны Фаныгиной и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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