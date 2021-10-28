На карантин в Венецию? Из-за локдауна тысячи жителей Латвии решили на время сбежать в теплые страны

Отвечая на вопрос, будут ли разрешены незначительные поездки во время локдауна, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что этот вопрос поднимался, но никаких ограничений решили не делать. Ведь сегодня жители Латвии по уровню заболеваемости опаснее для любой страны, чем наоборот. И пригрозил: если до 15 ноября темп вакцинации не увеличится, то и дальше придется сидеть дома.

Для многих это стало сигналом к действию. "Сейчас пройдет первый шок и у AirBaltic взлетят продажи… А вы собираетесь улететь на время локдауна? Куда? Давайте обменяемся идеями…" "Друзья, а кто готов из подростков и молодежи уехать на время локдауна? …Можем взять большой или не очень дом, вместе жить, работать, учиться, а в свободное время выбираться, путешествовать, исследовать местность".

Подобные призывы в соцсетях появились сразу после объявления об ужесточении ЧС и введении комендантского часа. Комментаторы активно делятся идеями, куда податься на месяц, а то и до весны. Кто-то перевел латышское слово mājsēde как "сидим до мая". К тому же поездки за границу в период повышенного риска стали существенно дешевле. И если до недавнего времени людей семейных сдерживало наличие детей-школьников, то с уходом образования в онлайн препятствий для массового исхода стало еще меньше…

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