Исследование: жители Эстонии вновь стали активно выезжать за границу(10)
За последние полгода жители Эстонии чаще всего ездили на отдых внутри страны (до 30% респондентов). 12% респондентов выезжали на отдых в соседние страны, 17% — в другие европейские страны и 6% — за пределы Европы.
По словам менеджера по личному страхованию If Kindlustus Кайрит Лухт, в течение минувшего полугодия путешествовать было легче, чем в предшествующий ему период. Прошлой зимой и весной людям было трудно найти те места, куда можно было свободно выехать.
“Конечно, летом люди путешествуют чаще, но по сравнению с предыдущими периодами интерес пассажиров и количество поездок значительно выросли”, — пояснила Лухт.
Активно путешествуют также осенью этого года
В рамках проведенного анкетирования также был задан вопрос о том, намерены ли респонденты поехать куда-нибудь этой осенью, — будь то у себя в стране или за ее пределами. 10% респондентов были намерены съездить куда-нибудь у себя в стране, 14% — посетить зарубежные страны, 21% пока еще не приняли соответствующего решения, и 55% жителей Эстонии не строят планов на ближайшее будущее.
“Из ответов можно заметить, что чаще других планируют отправиться в отпуск за рубеж жители, проживающие в Северной Эстонии и имеющие более высокие доходы. Целых 19% таковых ответили, что намерены поехать в отпуск за границу, тогда как таких респондентов из Восточной Эстонии набралось всего 4%”, — отметила Лухт.
При оформлении страхования путешествия также оформляют страхование на случай заболевания COVID-19
“С одной стороны, приятно видеть, что большинство отправляющихся в поездку оформляет страхование путешествия — 63% согласно полученным ответам. С другой стороны, выяснился печальный факт, что 18% людей даже не планируют оформить страхование путешествия, а 19% пока еще не приняли решение по этому вопросу. В своей работе мы сталкивались с огромным количеством случаев, исходя из которых мы настоятельно рекомендуем: при поездке даже в соседние страны всегда оформляйте страхование путешествия”, — подчеркнула Лухт. “Невозможно предугадать, что может произойти, и, если вдруг Вы пострадаете в какой-либо непредвиденной ситуации, на медицинскую помощь Вам могут понадобиться десятки и даже сотни тысяч евро. Если о необходимости страховании багажа, задержки или отмены рейса еще можно подумать, то без страхового покрытия медицинской помощи не стоит ехать ни в Ригу, ни в Хельсинки”.
Из двух третей респондентов, отправляющихся в поездку с оформленным страхованием путешествия, большинство планируют включить в страховой полис также страхование на случай заболевания COVID-19; 15% не считают это необходимым.
Если сравнивать жителей Эстонии с их южными соседями, то этой осенью 14% жителей Латвии желают поехать в отпуск за границу, в Литве таковых насчитывается 10%. Страхованием путешествий наши южные соседи пользуются даже реже, чем мы: в то время как в Эстонии 63% пассажиров оформляют страхование путешествий, в Литве таковых насчитывается 54% и в Латвии — лишь 50%.
В исследовании, проведенном If Kindlustus с 18 по 22 октября в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие немногим более 1000 человек из каждой страны.