Исследование: жители Эстонии вновь стали активно выезжать за границу

За последние полгода жители Эстонии чаще всего ездили на отдых внутри страны (до 30% респондентов). 12% респондентов выезжали на отдых в соседние страны, 17% — в другие европейские страны и 6% — за пределы Европы.

По словам менеджера по личному страхованию If Kindlustus Кайрит Лухт, в течение минувшего полугодия путешествовать было легче, чем в предшествующий ему период. Прошлой зимой и весной людям было трудно найти те места, куда можно было свободно выехать.

“Конечно, летом люди путешествуют чаще, но по сравнению с предыдущими периодами интерес пассажиров и количество поездок значительно выросли”, — пояснила Лухт.

Активно путешествуют также осенью этого года

В рамках проведенного анкетирования также был задан вопрос о том, намерены ли респонденты поехать куда-нибудь этой осенью, — будь то у себя в стране или за ее пределами. 10% респондентов были намерены съездить куда-нибудь у себя в стране, 14% — посетить зарубежные страны, 21% пока еще не приняли соответствующего решения, и 55% жителей Эстонии не строят планов на ближайшее будущее.

“Из ответов можно заметить, что чаще других планируют отправиться в отпуск за рубеж жители, проживающие в Северной Эстонии и имеющие более высокие доходы. Целых 19% таковых ответили, что намерены поехать в отпуск за границу, тогда как таких респондентов из Восточной Эстонии набралось всего 4%”, — отметила Лухт.

При оформлении страхования путешествия также оформляют страхование на случай заболевания COVID-19