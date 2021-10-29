Что делать, чтобы интерес к Эстонии сохранился и после пандемии?

Первое ключевое слово — “сотрудничество”. Проще говоря, прежде чем появится желание организовать что-то классное в своей деревне или на хуторе, чтобы представить свой родной край, стоит на мгновение задуматься — а может быть это мероприятие станет еще лучше, если привлечь соседнюю деревню или семьи? Как руководитель проекта фестиваля Porikuu, знакомящего с регионом Северо-Западной Эстонии, я сама могу рассказать о мощном потенциале такого сотрудничества. Например, у нас в программе был мастер-класс смехотерапевта Эпп Приймяги “Смеясь в темноте”, и для проведения этого занятия нам нужна была подходящая комната, которую Эпп искала в своей родной волости Кийли. В результате у нее появилась не только подходящая студия, но и фотограф, который запечатлел все улыбки на снимках, и все мероприятие благодаря сотрудничеству и партнерам стало еще веселее.

Конечно, нельзя сказать, что внутренний туризм обязан всеми успехами последних лет только коронавирусу — ведь, в конце концов, ради привлечения в регионы Эстонии была проделана большая работа. Однако вирус все же дал свой позитивный импульс, и теперь стоит поддерживать интерес людей к внутренним путешествиям. Так как же сделать так, чтобы эстоноземельцы, которые снова постепенно активизируются в путешествиях за границу, не забывали в то же время о своей родине?

И это не может не радовать. Внутренний туризм не всегда был на таком подъеме, и на протяжении десятилетий в Эстонии проводились как более крупные, так и не столь масштабные рекламные кампании об отдыхе внутри Эстонии. Города придумывали свои слоганы для лучшего представления, а уезды искали свою идентичность. Казалось невозможным конкурировать с кампаниями по продаже дешевых авиабилетов и мягкой погодой в странах Средиземноморья, поэтому необходимо было придумывать, чем привлекать домашнюю аудиторию. Фестивали, деревенские дни, концерты. Приключенческие городки, спортивные базы, походные центры. Хутора по сбору лекарственных трав, фермы альпак и рыбацкие хижины. Маленькая Эстония может многое предложить, и кажется, что теперь все эти захватывающие места наконец-то найдены. Самое лучшее в этом то, что наиболее популярными стали мероприятия на свежем воздухе, что очень важно с учетом периода роста заболеваний. Активность на открытом воздухе укрепляет иммунную систему, при этом также снижается риск заражения.

Если вообще по части коронавируса можно говорить о каком-либо положительном эффекте, то можно назвать возросший интерес жителей нашей страны к своей родине из-за возникших ограничений на путешествия. И мне кажется, что радость от знакомства с Эстонией не иссякнет. Каждые выходные в соцсетях можно найти свежие фото наших красивых мест, люди отправляются на прогулку на природе, делятся своими впечатлениями.

Если вы с кем-то организуете региональные мероприятия, то маркетинг уже в самом начале оказывается более успешным — информация распространяется дальше, потому что у каждого партнера по сотрудничеству свой круг знакомств. И, конечно же, нельзя недооценивать влияние молвы, особенно когда невозможны крупные и дорогостоящие информационные кампании.





За год ничего не достичь



Еще одна важная роль в продвижении региона — это постоянство. При организации ярмарки, фестиваля или другого мероприятия необходимо учитывать, что нужные плоды созреют только через несколько лет. Проблема со многими фестивалями в том, что в первый год нельзя сплоховать, в четвертый год публика уже появляется, а в пятый у организаторов заканчивается энтузиазм и силы. Необходимо преодолеть этот поворотный момент, потому что хорошо проработанное общинное мероприятие определенно добавит много положительного целому региону. Здесь стоит снова искать возможности для сотрудничества — расширять команду, привлекать новых людей, у которых есть свежие идеи. Также на примере фестиваля Porikuu могу подтвердить, что идея пригласить людей посмотреть места Северо-Западной Эстонии глубокой осенью, то есть в октябре, вначале не получила горячего одобрения. Люди не привыкли отправляться на фестиваль, который в такое время года предлагает в основном мероприятия на свежем воздухе. Да еще и в октябре, когда нередко случается, что весь день идет дождь, а вечера уже темные! Четыре года спустя именно эти самые вечера и походы в рамках фестиваля и являются наиболее популярными, к тому же мы каждый раз находим в местном сообществе новых, уникальных энтузиастов. Фестиваль Porikuu стал одним из самых узнаваемых брендов Северо-Запада Эстонии, и нас все меньше спрашивают, что имеется в виду под Северо-Западной Эстонией и где это вообще находится.

Примите их в число своих!

Эстония уникальна своими разными регионами — за один день вы можете проехать от моря до холмистой местности или с материка на остров. У нас есть небольшой участок земли с разными культурами. Нам есть что показать, и я не сторонник острой конкуренции между регионами. Однако в некоторых местах есть более активные самоуправления, которые рассказывают об увлечениях людей в их регионе, есть предприятия и учреждения, поддерживающие организацию общинных мероприятий, а также хорошо налаженная сеть сотрудничества. Приятно слышать о людях, которые, переезжая из города в деревню, сразу начинают искать способы улучшить там жизнь, и они могут стать новыми энтузиастами развития региональной жизни. Примите их в число своих, даже если ваша семья живет в этом краю в течение многих поколений. Новые люди приносят новое дыхание и — кто знает — может быть именно они начнут то, от чего выиграет вся деревня.