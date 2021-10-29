29.10.2021, 08:30
Бельгия вводит новые карантинные ограничения(1)
oto by Despina Galani on Unsplash
В Бельгии снова вводят карантинные ограничения. Все из-за резкого роста случаев COVID-19.
Так, с пятницы, 29 октября, масочный режим в общественных местах будет обязательным. Попасть в бары, рестораны и фитнес-клубы можно будет только с COVID-сертификатом (его выдают тем, кто вакцинировался, недавно получил отрицательный результат ПЦР-теста или переболел коронавирусом), сообщает портал 34travel.me.
Сколько будут действовать такие ограничения, пока неизвестно. Сейчас в стране в день регистрируют по 4000-6000 новых случаев COVID-19.