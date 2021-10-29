Бельгия вводит новые карантинные ограничения

Так, с пятницы, 29 октября, масочный режим в общественных местах будет обязательным. Попасть в бары, рестораны и фитнес-клубы можно будет только с COVID-сертификатом (его выдают тем, кто вакцинировался, недавно получил отрицательный результат ПЦР-теста или переболел коронавирусом), сообщает портал 34travel.me.