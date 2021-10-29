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29.10.2021, 08:30

Бельгия вводит новые карантинные ограничения

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oto by Despina Galani on Unsplash
В Бельгии снова вводят карантинные ограничения. Все из-за резкого роста случаев COVID-19.

Так, с пятницы, 29 октября, масочный режим в общественных местах будет обязательным. Попасть в бары, рестораны и фитнес-клубы можно будет только с COVID-сертификатом (его выдают тем, кто вакцинировался, недавно получил отрицательный результат ПЦР-теста или переболел коронавирусом), сообщает портал 34travel.me.

Сколько будут действовать такие ограничения, пока неизвестно. Сейчас в стране в день регистрируют по 4000-6000 новых случаев COVID-19.

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