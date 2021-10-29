В Эстонском национальном музее открывается выставка “Pусский ART Эстонии”

Выставка “Русский ART Эстонии” объединяет современных художников разных возрастов, разных жанров и направлений, имеющих разное образование. В их числе есть известные у нас и за пределами Эстонии знаменитые мастера и вместе с ними начинающие молодые художники.

Большинство участников выставки являются выпускниками солидных учебных заведений, таких как Эстонская академия художеств, Высшая художественная школа “Паллас”, Санкт-Петербургская академия художеств, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, Дрезденская академия изобразительных искусств и другие учебные заведения.

Большинство художников родились в Эстонии, но есть и такие, кто родились в России, Украине, Белоруссии, но Эстония стала их второй родиной. Участники выставки в основном входят в два художественных объединения — Объединение русских художников в Эстонии, им руководит Сергей Волочаев. Второе объединение создано в Нарве и объединяет главным образом профессиональных художников — Художественное объединение “Вестервалли”, председателем объединения является Ольга Тюрина. Выставку помогли организовать также Тартуское городское общество славянских культур вместе с Тамарой Христофоровой и Надеждой Валк.

Выставка представляет собой интересную подборку русского искусства мало известного для большинства эстонских любителей живописи. Это объёмная экспозиция творчества художников, большинство из которых, находясь долгое время в эстонском культурном пространстве, сохранили в своих работах узнаваемо иной взгляд и национальное своеобразие, обогащая тем самым и нашу картину искусства.

Выставку можно увидеть с 3 по 28 ноября. Музей открыт со среды по воскресенье с 10 до 18 часов.