Пьяные россияне побили девушку в аэропорту из-за одной фразы

Инцидент произошел 27 октября в аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Россия). Россиянка возвращалась в Екатеринбург из Стамбула рейсом авиакомпании Nordwind Airlines. По словам девушки, во время полета ей стало плохо — заснуть ей мешала компания “невероятно пьяных людей, которые разгуливали по салону с бутылками”. Как объяснила пассажирка, мужчины стали угрожать расправой из-за одной фразы, сообщает Lenta.ru.

“Я сделала замечание, объяснила, что плохо себя чувствую и хочу спать. Они сразу начали мне угрожать. Сказали, что меня выловят и убьют”, — рассказала россиянка.

Как заявила девушка, попутчики начали издеваться над ней — орать в ухо и дергать кресло. Члены экипажа отказались пересаживать пассажирку. По прибытии в Екатеринбург компания выследила девушку в аэропорту после прохождения таможни и избила ее.

Отмечается, что транспортная полиция аэропорта Кольцово зарегистрировала заявление россиянки и направила пострадавшую на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства произошедшего выясняются.