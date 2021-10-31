31.10.2021, 10:10
ФОТО | Пепел от извергающегося вулкана на Канарских островах покрыл дома и деревья(1)
Scanpix, Emilio Morenatti
На испанском острове Пальма в Атлантическом океане, входящем в Канарский архипелаг, с 19 сентября продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.
Вулкан выделяет огромное количество магмы, газа и пепла — его так много, что он почти полностью покрывает близлежащие дома.
За время извержения лава разрушила более двух тысяч зданий и достигла океана, что привело к выбросам паров соляной кислоты. Стена кратера также разрушилась. Из-за извержения власти эвакуировали более семи тысяч человек, сообщает Meduza.