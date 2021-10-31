ФОТО | Пепел от извергающегося вулкана на Канарских островах покрыл дома и деревья

Вулкан выделяет огромное количество магмы, газа и пепла — его так много, что он почти полностью покрывает близлежащие дома.

За время извержения лава разрушила более двух тысяч зданий и достигла океана, что привело к выбросам паров соляной кислоты. Стена кратера также разрушилась. Из-за извержения власти эвакуировали более семи тысяч человек, сообщает Meduza.