Испания, Италия, Мальта и Ватикан: названы страны, въехать из которых в Эстонию можно без теста

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 1 по 7 ноября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Мальта (уровень заболеваемости — 37,7 ↓), Испания (39,04 ↓) и Италия (59,27 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Швеция (89,82 ↑), Португалия (93,8 ↑), Франция (101,46 ↑), Сан-Марино (113,2 ↑), Финляндия (131,97 ↓), Норвегия (133,21 ↑), Монако (135,05 ↑), Польша (138,51 ↑), Андорра (154,9 ↑), Швейцария (161,86 ↑), Германия (188,29 ↑) и Кипр (197,41 ↓),