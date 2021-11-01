Испания, Италия, Мальта и Ватикан: названы страны, въехать из которых в Эстонию можно без теста(34)
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 1 по 7 ноября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Мальта (уровень заболеваемости — 37,7 ↓), Испания (39,04 ↓) и Италия (59,27 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Швеция (89,82 ↑), Португалия (93,8 ↑), Франция (101,46 ↑), Сан-Марино (113,2 ↑), Финляндия (131,97 ↓), Норвегия (133,21 ↑), Монако (135,05 ↑), Польша (138,51 ↑), Андорра (154,9 ↑), Швейцария (161,86 ↑), Германия (188,29 ↑) и Кипр (197,41 ↓),
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Лихтенштейн (209,05 ↑), Венгрия (215,53 ↑), Дания (234,96 ↑), Исландия (246,61 ↑), Люксембург (290,21 ↑), Чехия (291,11 ↑), Греция (370,95 ↑), Нидерланды (335,69 ↑), Бельгия (391,78 ↑), Австрия (442,45 ↑), Ирландия (548,48 ↑), Словакия (656,41 ↑), Болгария (688,08 ↑), Хорватия (689,4 ↑), Великобритания (852,05 ↑), Словения (905,16 ↑), Румыния (1 060,50 ↑), Литва (1 320,25 ↑) и Латвия (1 640,58 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Аргентины, Бахрейна, Катара, Колумбии, Кувейта, Южной Кореи, Намибии, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня, Уругвая и Новой Зеландии.