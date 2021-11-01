В отеле в Хургаде отравились десятки туристов. Среди них — 14 человек из Эстонии

Отравление туристов в отеле AMC Royal в Хургаде расследует Генеральная прокуратура Египта, двух сотрудников гостиницы задержали, сообщили египетские власти. Это шеф-повар и заместитель директора отеля по еде и напиткам. Директора отеля отстранили от работы на три месяца.

По последним данным, всего в больницы поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии.

Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников, сообщает BBC.

Позднее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что 24 российских туриста остаются в больнице, остальных выпишут в ближайшее время.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что состояние отравившихся туристов не вызывает опасений, тяжелых случаев нет.

Виктор Воропаев рассказал журналистам, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов отеля AMC Royal, в котором произошел инцидент. По информации Федерации туристических палат, местная прокуратура уже начала расследование.

Помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы подтвердил, что отель закрыт решением минтуризма страны на неопределенный срок.

"Отель, где произошел инцидент, решено закрыть, он не принимает новых постояльцев - в нем проживают только те, кто приехал до этого. В отеле проводится проверка комиссией минтуризма и минздрава для контроля на соответствие всем критериям, пока не закончится отдых гостей отеля", - сказал он РИА Новости.

Однако в самом отеле агентству сообщили, что он продолжает принимать бронирования.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись из отеля, сделанную одним из постояльцев, на которой видно, что гостиница продолжает работать в обычном режиме.

В беседе с журналистами туристы в основном жалуются на высокую температуру, рвоту и диарею, а также на антисанитарию в отеле.