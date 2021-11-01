Сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю, перепутавшему вход и выход: “Всему виной состояние нервозности, связанное с пандемией”

30 октября между посетителем Эрмитажа, пытавшемся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу.

Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, в музее проходит служебное расследование инцидента. “Сотрудник, совершивший проступок, полностью признает свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе — с новым режимом работы музея”, — написали в пресс-службе Эрмитажа.

Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался друг популярной российской фитнес-блогерши Анастасии Мироновой. В соцсети девушка пояснила, что они с приятелем встали возле выхода, когда пытались купить билет, и “вели себя максимально цивилизованно”. Судя по опубликованным ею кадрам с места ЧП, другу досталось сильно: пол оказался забрызган кровью. Девушка также заявила, что поначалу ни о каких извинениях со стороны сотрудников речи не шло. По ее словам, когда пострадавший утирал кровь, от них потребовали покинуть здание.