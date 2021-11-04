"Я уеду жить в Лондон": что нужно знать перед поездкой из Эстонии в Великобританию

На второй день после прибытия в Соединенное королевство Вам нужно будет в обязательном порядке пройти тест на коронавирус. Но забронировать время на прохождение тестирования и оплатить данную услугу нужно заранее, еще находясь в Эстонии. Выбрать, у какой именно компании заказать тест, можно ЗДЕСЬ. Оформив всё, вы получите код подтверждения, который нужно будет указать в специальной электронной анкете за 48 часов до поездки. В анкете Вам также надо указать все свои паспортные данные, информацию о рейсе и месте проживания. Все документы необходимо распечатать и предъявить на границе.

Однако одной вакцинации для поездки в Великобританию даже для вакцинированных недостаточно!

Въезд в Великобританию разрешен на облегченных условиях, если человек прошел полный курс вакцинации. Это означает, что:

Согласно информации, представленной на официальном правительственном сайте Великобритании , требования для въезжающих в Соединенное Королевство отличаются в зависимости о того, вакцинирован человек или нет.

По прибытии в Великобританию на указанный при бронировании адрес Вам придет конверт с тестом и полной инструкцией действий. Тест проводится самостоятельно в домашних условиях и затем отправляется в лабораторию (как именно отправить и где, будет написано в инструкции). Если Ваш тест на коронавирус показывает положительный результат, Вы должны будете соблюдать изоляцию в течение 10 дней (день проведения теста считается нулевым). если результат теста будет негативный, Вы можете отправляться на изучение местных достопримечательностей.

Правила въезда для невакцинированных жителей Эстонии

Невакцинированные лица могут въезжать в Великобританию с негативным результатом теста, сделанным не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну.

Кроме того, Вам необходимо заранее забронировать две даты на прохождение тестирования на 2-ой и 8-ой день пребывания в Великобритании. Услуга платная, оплачивается заранее самим туристом. Выбрать список компаний, предлагающих тестирование, можно ЗДЕСЬ. Заказав и оплатив услугу, Вы получите специальный код подтверждения, который нужно будет внести в электронную анкету. Заполнить ее надо за 48 часов до поездки. В анкете Вам также надо указать все свои паспортные данные, информацию о рейсе и месте проживания. Все документы необходимо распечатать и предъявить на границе.

По прибытии невакцинированные лица должны соблюдать обязательный 10-дневный карантин.

* Внимание! Местная полиция регулярно проводит специальные рейды, проверяя соблюдение иностранными туристами карантина по указанному в анкете месту жительства.

Правила въезда для детей

От тестирования освобождены дети до 4 лет (включительно). На детей в возрасте от 5 до 17 лет распространяются такие же требования, как для прошедших полный курс вакцинации: нужно заранее забронировать время на тестирование на 2-ой день пребывания в Великобритании, оплатить эту услугу, получить код и заполнить электронную анкету.

Более подробную информацию про въезд в Великобританию можно найти ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.