После полутора лет ограничений Таиланд отменяет карантин по прибытии для вакцинированных туристов

Как сообщает правительство Таиланда, с 1 ноября в страну могут свободно въезжать вакцинированные путешественников из 63 государств, в число которых входит и Эстония. Ранее вакцинированные туристы должны были пройти как минимум семидневный карантин в специально назначенных для этого отелях. Теперь же это требование отменили.

Однако для въезда в страну необходимо предъявить негативный результат теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы Таиланда. Еще один тест нужно сдать в первый день нахождения в Таиланде (за свой счет). Кроме того, путешественники должны заранее оформить медицинскую страховку с покрытием не менее 50 тысяч долларов США. Более подробно о правилах въезда в Таиланд можно узнать ЗДЕСЬ.

По данным азиатских СМИ, уже сегодня, в первый день отмены карантина, в страну должны будут прибыть тысячи туристов. Ожидается, что в следующем году число туристов возрастет до 15 млн, а туристический сектор заработает более $30 млрд. Ранее Таиланд посещали до 40 млн туристов ежегодно, однако в 2020 году это число сократилось на 80%.

За весь период пандемии в Таиланде было выявлено более 1,9 млн случаев заражения корнавирусом и около 19 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили около 42% населения.