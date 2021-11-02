02.11.2021, 08:00
ВИДЕО | Небывалый туристический бум: вулкан на Канарах привлек тысячи путешественников
Пожалуй, никогда ранее канарский остров Пальма не пользовался такой бешеной популярностью, как сейчас. Тысячи туристов со всего мира, несмотря на пандемию и ограничения, съезжаются сюда, чтобы понаблюдать за вулканом Кумбре-Вьеха, который извергается на острове вот уже больше месяца.
Все бы ничего, если бы этот туризм не носил весьма трагический оттенок, так как в результате извержения вулкана и потока лавы было разрушено около 2000 жилых строений, более 7000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Однако это обстоятельство не останавливает иностранных туристов, жаждущих во что бы то ни стало увидеть этот природный феномен своими глазами.