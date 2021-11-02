ВИДЕО | Небывалый туристический бум: вулкан на Канарах привлек тысячи путешественников

Все бы ничего, если бы этот туризм не носил весьма трагический оттенок, так как в результате извержения вулкана и потока лавы было разрушено около 2000 жилых строений, более 7000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Однако это обстоятельство не останавливает иностранных туристов, жаждущих во что бы то ни стало увидеть этот природный феномен своими глазами.