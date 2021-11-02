Ryanair добавляет в расписание рейсов семь новых направлений из Таллинна

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, нынешнее зимнее расписание рейсов отличается от прежних лет, поскольку авиакомпании как добавляют новые направления, так и увеличивают частоту полетов на уже имеющихся маршрутах. “Очень активно на рынке расширяется компания Ryanair, которая добавляет в зимний график семь новых направлений и, согласно нынешнему расписанию, ее самолеты будут совершать по 37 рейсов из Таллинна в неделю. Для сравнения, летом этот показатель равнялся 17”.