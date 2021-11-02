02.11.2021, 07:01
Ryanair добавляет в расписание рейсов семь новых направлений из Таллинна
Photo by Fotis Christopoulos on Unsplash
Ирландский лоукостер Ryanair расширяет сеть своих направлений из Таллинна, открывая семь новых линий. В зимний сезон самолеты авиакомпании будут летать из Таллинна в 15 прямых направлениях, сообщает Таллиннский аэропорт.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, нынешнее зимнее расписание рейсов отличается от прежних лет, поскольку авиакомпании как добавляют новые направления, так и увеличивают частоту полетов на уже имеющихся маршрутах. “Очень активно на рынке расширяется компания Ryanair, которая добавляет в зимний график семь новых направлений и, согласно нынешнему расписанию, ее самолеты будут совершать по 37 рейсов из Таллинна в неделю. Для сравнения, летом этот показатель равнялся 17”.
Помимо новых линий, возобновятся полеты в такие уже знакомые многим жителям Эстонии места, как Мальта, Эдинбург и Дюссельдорф.
Новые направления Ryanair:
- 28 октября отрылась линия Таллинн — Биллунд. Полеты будут совершаться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.
- 29 октября открылась линия Таллинн — Стокгольм Арланда. Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
- 31 октября открылись линии Таллинн — Барселона и Таллинн — Ливерпуль. Полеты в Барселону будут совершаться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. В Ливерпуль также можно будет летать два раза в неделю: по средам и воскресеньям.
- 2 ноября откроются линии Таллинн — Неаполь и Таллинн — Париж Бове. Рейсы в Неаполь будут совершаться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. В Париж также можно будет летать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
- 3 ноября откроется линия Таллинн — Рим Чампино. Рейсы в Рим будут осуществляться дважды в неделю: по средам и субботам.
Со всеми направлениями, открытыми из Таллинна, можно ознакомиться на веб-сайте Таллиннского аэропорта.