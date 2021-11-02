02.11.2021, 09:11
Тунис вновь ужесточает условия въезда для туристов
Photo by Noelle Guirola on Unsplash
Туристам, прибывающим в Тунис в составе организованных групп, снова требуется результат ПЦР-теста вне зависимости от того, вакцинировались они или нет.
До поездки каждый иностранный турист должен заполнить анкету на app.e7mi.tn, ее цифровой или бумажный вариант нужно показать сотрудникам авиакомпаний и пограничникам. Дети до 12 лет освобождены от необходимости проходить скрининг, сообщает портал "Тонкости Туризма".
В аэропорту туристов ожидает выборочное тестирование; если анализ подтвердит наличие коронавируса, человека отправят в платный изолятор.
Сертификат о вакцинации по-прежнему необходим. Непривитые обязаны отбыть 7 дней карантина в заранее оплаченном отеле, трансфер до которого они также покрывают за счет своих средств. На 7-й день турист сдает платный тест и в случае положительного результата перемещается в спеццентр для носителей вируса.