ВИДЕО и ФОТО | Москву накрыл сильный туман: более 200 рейсов задержано и отменено

"Никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет, - заверил он. - Так очень часто бывает при антициклональной погоде".

Туман окутал Москву вечером в понедельник и сильнее сгустился утром во вторник. Жители некоторых районов города жаловались и на запах гари. К утру вторника столичные аэропорты отменили и задержали десятки рейсов. По словам метеоролога, "при области высокого давления существует нисходящее движение по вертикали, которое препятствует облакообразованию, небо чистое, но днем солнечные лучи достигают подстилающей поверхности и прогревают ее, нагревая приземные слои".