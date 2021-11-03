Пассажирский самолет, летевший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве. Но разрешение на вылет в Россию ему не дали

В понедельник в Москве из-за сильного тумана были отменены или перенесены более 200 рейсов. Среди них - рейс авиакомпании WizzAir, следовавший по маршруту Будапешт - Москва .

Вылетев по расписанию из венгерской столицы, самолет однако до Москвы не долетел, а, получив информацию о непростых погодных условиях в пункте назначения, по неизвестным пока причинам решил сделать экстренную посадку в Киеве. В украинском аэропорту Борисполь международный борт приняли, но разрешение на продолжение полета в Москву не дали, после чего самолет вернулся в Будапешт.