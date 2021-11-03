03.11.2021, 07:00
Пассажирский самолет, летевший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве. Но разрешение на вылет в Россию ему не дали(5)
4045, Freepik
Вчера самолет авиакомпании Wizz Air, направлявшийся из Будапешта в Москву, совершил вынужденную посадку в киевском аэропорту Борисполь. Причина — в непростых погодных условиях в российской столице.
В понедельник в Москве из-за сильного тумана были отменены или перенесены более 200 рейсов. Среди них - рейс авиакомпании WizzAir, следовавший по маршруту Будапешт-Москва.
Вылетев по расписанию из венгерской столицы, самолет однако до Москвы не долетел, а, получив информацию о непростых погодных условиях в пункте назначения, по неизвестным пока причинам решил сделать экстренную посадку в Киеве. В украинском аэропорту Борисполь международный борт приняли, но разрешение на продолжение полета в Москву не дали, после чего самолет вернулся в Будапешт.
Напомним, что авиасообщение между Украиной и Россией было прервано в 2015 году.