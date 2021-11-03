03.11.2021, 08:18
В “Диснейленде” Шанхая заперли десятки тысяч человек из-за одного выявленного случая COVID-19
Photo by Tyler Nix on Unsplash
Власти Китая на несколько часов заперли более 30 тысяч человек в шанхайском Disneyland'е из-за одной посетительницы, которая якобы имела положительный тест на коронавирус.
Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября. Женщина, по разным сообщениям, либо имела положительный тест на коронавирус, либо контактировала с заболевшим. Все 33 863 человека, находившиеся в парке, прошли тестирование на коронавирус — у всех тест показал отрицательный результат, сообщает Gazeta.ru.
После этого шанхайский Disneyland был закрыт для посещений с 1 по 2 ноября включительно. Кроме того, закрыты рестораны, магазины, отель и другие объекты на территории Disneytown.
Ранее сообщалось, что в Китае более 1 млрд человек получили обе дозы вакцины от коронавируса, это составляет около 70% всего населения страны.