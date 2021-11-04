ФОТО | Почему вам обязательно нужно побывать в немецком Фрайбурге(1)
Популярное международное издательство Lonely Planet опубликовало свои рекомендации для туристов. Сейчас это вдвойне приятная новость. Давняя традиция вновь восстановлена. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году Lonely Planet не публиковало своего знаменитого списка, а лишь отметило несколько ключевых проектов на 2021 год и вдохновляющих своим примером личностей. И вот теперь такой список с рекомендациями, какие страны, города и регионы мира стоит посетить в следующем году — “Best in Travel 2022“ — снова есть!
Он уступил только Окленд в Новой Зеландии, Тайбэю (Тайвань) и немецкий Фрайбург-им-Брайсгау.
Чем Фрайбург покорил авторов Lonely Planet
Как отметили в издательстве, можно только позавидовать уровню жизни в этом немецком городе. Большинство туристов при упоминании Фрайбурга, наверное, вспомнят про его главную достопримечательность — Фрайбургский кафедральный собор, который был заложен в 1200 году. Однако, похоже, не он стал главным аргументом в пользу присуждения городу почетного титула “главная туристическая цель 2022 года”, а, как отмечают в издательстве, харизматичность “столицы Шварцвальда” и его осознанная экологическая стратегия. Фрайбург, расположенный в одном из главных туристических регионов Германии, является, прежде всего, студенческим городом с общей численностью населения в 230 тысяч человек.
Издательство Lonely Planet подчеркивает, что именно этот город можно считать лучшим примером того, как реализовывать экоинициативы. Здесь смогли не только предотвратить строительство атомной электростанции (аж в 1975 году), но и сделать велосипед основным видом транспорта (велосипедов в городе в два раза больше, чем автомобилей), а также установить рекодное в земле Баден-Вюртемберг количество солнечных батарей, которые видны не только на крышах частных домов, но и на общественных зданиях, церквях и футбольном стадионе.
Туристам есть на что посмотреть в этом уютном городе — помимо зеленых технологий. Небольшие каналы, которые в городе принято называть “Bächle”, старый город с многочисленными кафе и, конечно, ратуша, которая стала первой в мире городской администрацией с нулевой энергозатратой.
Что посмотреть во Фрайбурге?
Начать можно с главной достопримечательности города — фрайбургского мюнстера. Он был заложен в 1200 году. Спустя 313 лет строительство закончили. Это одно из немногих строений во Фрайбурге, которое сохранилось после Второй мировой войны.
Встретить рассвет на одном из холмов
Фрайбург — город, окруженный холмами. Даже если вы не особо любите хайкинг, то полюбоваться видом на город точно стоит. На многие холмы можно забраться достаточно быстро и просто.
Новая ратуша — главное не запутаться
Интересный факт: во Фрайбурге есть сразу несколько ратуш. Это здание открыли в 2017 году после продолжительного ремонта. Еще один факт: новая ратуша на самом деле старше старой ратуши. Новейшую ратушу строят с 2014 года, за счет солнечных панелей она будет вырабатывать больше энергии, чем нужно зданию.
Побывать в экологичном квартале
Фрайбург — очень экологичный город, где существует много “зеленых” инициатив. Одна из них — Ваубан (Vauban). Это квартал с крышами-накопителями дождевой воды и солнечными панелями на каждом здании. Здесь проживает более 5000 человек.
Посмотреть на университетскую библиотеку
Это футуристическое здание в центре старинного города сложно не заметить. Во время строительства мнения жителей города разделились: одни обрадовались такому современному зданию, другие называли “огромным пароходом”. В любом случае, библиотеку стоит увидеть, чтобы составить собственное впечатление.
Покататься на аттракционах
В получасе езды от Фрайбурга находится самый крупный парк развлечений в Германии Europapark. Вся территория разделена на страны.
Выпить вина
Выполнив все пункты программы, можно спокойно отправиться в одну из виноделен в окрестностях Фрайбурга. Баден считается самым южным винодельческим регионом Германии. Что попробовать? Пино нуар, Дорфельдер, Регент, Рислинг.