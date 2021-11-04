ФОТО | Почему вам обязательно нужно побывать в немецком Фрайбурге

Популярное международное издательство Lonely Planet опубликовало свои рекомендации для туристов. Сейчас это вдвойне приятная новость. Давняя традиция вновь восстановлена. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году Lonely Planet не публиковало своего знаменитого списка, а лишь отметило несколько ключевых проектов на 2021 год и вдохновляющих своим примером личностей. И вот теперь такой список с рекомендациями, какие страны, города и регионы мира стоит посетить в следующем году — “Best in Travel 2022“ — снова есть!

Он уступил только Окленд в Новой Зеландии, Тайбэю (Тайвань) и немецкий Фрайбург-им-Брайсгау.

Чем Фрайбург покорил авторов Lonely Planet



Как отметили в издательстве, можно только позавидовать уровню жизни в этом немецком городе. Большинство туристов при упоминании Фрайбурга, наверное, вспомнят про его главную достопримечательность — Фрайбургский кафедральный собор, который был заложен в 1200 году. Однако, похоже, не он стал главным аргументом в пользу присуждения городу почетного титула “главная туристическая цель 2022 года”, а, как отмечают в издательстве, харизматичность “столицы Шварцвальда” и его осознанная экологическая стратегия. Фрайбург, расположенный в одном из главных туристических регионов Германии, является, прежде всего, студенческим городом с общей численностью населения в 230 тысяч человек.

Издательство Lonely Planet подчеркивает, что именно этот город можно считать лучшим примером того, как реализовывать экоинициативы. Здесь смогли не только предотвратить строительство атомной электростанции (аж в 1975 году), но и сделать велосипед основным видом транспорта (велосипедов в городе в два раза больше, чем автомобилей), а также установить рекодное в земле Баден-Вюртемберг количество солнечных батарей, которые видны не только на крышах частных домов, но и на общественных зданиях, церквях и футбольном стадионе.