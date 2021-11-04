“Наши соседи — мумии”: как живется в городе, выстроенном поверх некрополя древнего народа

С мертвого тела снимали кожу, через небольшие разрезы вынимали внутренности и засушивали остальное, поясняет Бернардо Арриаза. Затем мумию набивали растительными волокнами, закрепляли в вертикальном положении деревянными палками и “надевали” на нее кожу обратно, пришивая ее нитками.

В сухом и горячем воздухе некоторые тела превращались в мумии сами по себе, и такие в окрестностях Арики тоже есть. Потом чинчорро занялись мумифицированием сознательно, делая это сложным и выразительным образом.

Специализирующийся на культуре чинчорро антрополог Бернардо Арриаза говорит, что на мысль о мумификации далеких предков мог натолкнуть местный климат.

По данным радиоуглеродного анализа, им свыше 7 тысяч лет, то есть они на две тысячи лет древнее, чем знаменитые древнеегипетские мумии.

Мумии чинчорро были обнаружены в 1917 году немецким исследователем Максом Улем при раскопках песчаного пляжа, но понадобилось еще несколько десятилетий, чтобы определить их возраст.

Они жили оседло, занимались охотой, собирательством и рыбной ловлей, не умели обжигать глину и, как все жители доколумбовой Америки, не знали колеса. Зато они раньше древних египтян овладели искусством мумифицирования покойников — как предполагают ученые, чтобы сохранить о них память и чувствовать их присутствие среди живых.

Культура чинчорро существовала на севере современного Чили и юге Перу в 7000-1500 годах до нашей эры.

Кроме специалистов, о нем мало кто и слышал, но в июле этого года он попал в заголовки новостей, когда ЮНЕСКО включила в свой список Всемирного наследия оставшееся после него захоронение нескольких сотен мумий.

Порт Арика, основанный испанцами в XVI веке близ границы Чили с Перу , построен на прибрежных песчаных дюнах пустыни Атакама, самого безводного места в мире. Но за много столетий до этого там обитал народ чинчорро.

После этого к голове мумии крепили парик из толстого черного волоса, покрывали лицо глиной и накладывали маску с прорезями для глаз и рта.

Наконец, всю мумию красили в ярко-красный и черный цвета, используя добываемые из минералов лаки с содержанием охры, марганца и окиси железа.

И техника, и сам подход к мумифицированию у чинчорро отличались от древнеегипетских, рассказал Бернардо Арриаза.

Чинчорро не применяли растительные масла и тканевые повязки, а главное, мумифицировали тела мужчин, женщин, детей и даже не родившиеся эмбрионы независимо от социального положения, тогда как в Египте такой чести удостаивалась только высшая знать.

Бок о бок с покойниками



В XX веке в Арике и некоторых других местах были найдены несколько сот полностью или частично сохранившихся мумий. Жители привыкли к тому, что останки рядом с ними, а порой у них под ногами.

Обнаружить очередную мумию при строительстве или благодаря нюхастой собаке здесь обычное дело. Но долгое время обитатели этих мест не сознавали, с каким сокровищем имеют дело.

“Раньше дети играли черепами в футбол и сдирали с мумий их одеяния, но теперь все знают, что о каждой находке надо сообщать специалистам и не трогать ее до нашего прибытия”, — говорит археолог Ханна Кампос Фуэнтес.

Местные жительницы Анна-Мария Ньето и Паола Пиментель в восторге от того, что ЮНЕСКО признала “их” мумии частью Всемирного наследия.

Женщины возглавляют две соседские ассоциации вблизи от мест раскопок и в тесном взаимодействии с учеными из университета Тарапака разъясняют всем, как ценна и важна культура чинчорро и как нужно беречь ее памятники.