Голосуем! Помогите 380-летней сосне из Эстонии победить в конкурсе “Европейское дерево 2022 года”

Величественная королевская сосна растет в Ярвселье, в Южной Эстонии. Она проросла в то же время, когда шведский король Густавус Адольф II основал Тартуский университет, около 380 лет назад. Сотни эстонских биологов, лесоводов и студентов других специальностей, чье академическое образование, как правило, включало практику в Ярвсельском исследовательском лесу, хорошо знают это дерево. Это символическое дерево, мощный крепкий ствол которого является памятником эстонскому лесоводству и природоведению.

“Это самое крупное по объему дерево Эстонии, объем ствола достигает 13 кубометров. В Эстонии есть более крупные по высоте и толщине деревья, но особенная ценность Королевской сосны связана с образованием в сфере лесного хозяйства, которое ведется в тех краях сотню лет”, — рассказал природовед и путешественник Хендрик Рельве. “Наверняка у многих с этим мощным символичным деревом связаны свои воспоминания. Именно в этом и заключается особая роль вековых деревьев — хранить память”, — добавляет он.

Проголосовать за Европейское дерево 2022 года можно до 28 февраля ЗДЕСЬ.

Тем, кто еще не видел Королевскую сосну, Рельве посоветовал прогуляться по учебной тропе Ярвселья, которая проходит вдоль старейшего в Эстонии лесного заповедника. В этом лесу почти сто лет не было вырубок, поваленные деревья в нем не убирают, что позволяет получить представление о настоящем древнем лесе.

Конкурс “Европейское дeрево года” возник в 2011 году. Он был вдохновлен популярным конкурсом “Дeрево года”, который был организован в Чешской Республике Чешским Фондом экологического партнерства на протяжении многих лет. Европейский раунд — это финал, состоящий из победителей национальных туров.

Цель Европейского дeрева года — подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии, которое заслуживает нашей заботы и защиты. В отличие от других конкурсов, Европейское дeрево года фокусируется не на красоте, размере или возрасте, а на истории дерева и его связи с людьми.