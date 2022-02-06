Голосуем! Помогите 380-летней сосне из Эстонии победить в конкурсе “Европейское дерево 2022 года”(3)
1 февраля стартовало голосование в международном конкурсе “Европейское дерево года- 2022”. Эстонию на конкурсе представляет растущая в Тартумаа 380-летняя Королевская сосна.
Величественная королевская сосна растет в Ярвселье, в Южной Эстонии. Она проросла в то же время, когда шведский король Густавус Адольф II основал Тартуский университет, около 380 лет назад. Сотни эстонских биологов, лесоводов и студентов других специальностей, чье академическое образование, как правило, включало практику в Ярвсельском исследовательском лесу, хорошо знают это дерево. Это символическое дерево, мощный крепкий ствол которого является памятником эстонскому лесоводству и природоведению.
“Это самое крупное по объему дерево Эстонии, объем ствола достигает 13 кубометров. В Эстонии есть более крупные по высоте и толщине деревья, но особенная ценность Королевской сосны связана с образованием в сфере лесного хозяйства, которое ведется в тех краях сотню лет”, — рассказал природовед и путешественник Хендрик Рельве. “Наверняка у многих с этим мощным символичным деревом связаны свои воспоминания. Именно в этом и заключается особая роль вековых деревьев — хранить память”, — добавляет он.
Тем, кто еще не видел Королевскую сосну, Рельве посоветовал прогуляться по учебной тропе Ярвселья, которая проходит вдоль старейшего в Эстонии лесного заповедника. В этом лесу почти сто лет не было вырубок, поваленные деревья в нем не убирают, что позволяет получить представление о настоящем древнем лесе.
Конкурс “Европейское дeрево года” возник в 2011 году. Он был вдохновлен популярным конкурсом “Дeрево года”, который был организован в Чешской Республике Чешским Фондом экологического партнерства на протяжении многих лет. Европейский раунд — это финал, состоящий из победителей национальных туров.
Цель Европейского дeрева года — подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии, которое заслуживает нашей заботы и защиты. В отличие от других конкурсов, Европейское дeрево года фокусируется не на красоте, размере или возрасте, а на истории дерева и его связи с людьми.
Эстония трижды участвовала в этом международном конкурсе и один раз даже одержала победу — в 2015 году Европейским деревом был признан эстонский дуб, растущий посреди футбольного поля Ориссааре на Сааремаа.