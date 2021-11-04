Этой осенью Литва приглашает погрузиться в незабываемые ощущения: в стране продлена акция “Третья ночь бесплатно”

Столкнувшись с ограничениями на поездки, вызванными пандемией, страны по всему миру применяют различные стратегии развития туризма, начиная от широкомасштабных многоканальных маркетинговых и рекламных кампаний и заканчивая скидочными купонами для туристов. В соответствии с мировыми тенденциями, с сентября 2021 года Литва предлагает туристам, находящимся в стране два дня и более, бесплатные ночи в более чем 200 местных гостиницах.

Министерство экономики и инноваций и компания “Lithuania Travel” запустили программу “Литва. Задержитесь у нас” и первоначально планировало, что она продлится чуть более двух месяцев. Однако почти 2 миллиона туристов проявили интерес к кампании, причем многие из них указали на ограниченные сроки как на существенное препятствие. По этой причине компания “Lithuania Travel” решила продлить кампанию, чтобы путешественники могли воспользоваться возможностью получить бесплатную ночь стоимостью до 65 евро до 22 ноября.

Большинство участвующих в программе поставщиков услуг по временному проживанию расположены в крупнейших городах страны, в спа- и морских курортах. Компания “Lithuania Travel” выделила несколько способов извлечь максимальную пользу из продолжительного осеннего посещения Литвы.

Исследование невидимой части Вильнюса

Хотя Вильнюс является популярным туристическим направлением круглый год, осенью появляется множество возможностей исследовать город уникальными и менее традиционными способами. Когда исследовать лабиринты Старого города становится слишком холодно, туристы могут погрузиться в таинственные катакомбы Вильнюса. Некоторые путешественники могут и не знать, что большая и очень красочная часть Старого города в Вильнюсе скрыта от глаз и находится под его серыми мощеными улицами.