Этой осенью Литва приглашает погрузиться в незабываемые ощущения: в стране продлена акция “Третья ночь бесплатно”(4)
Столкнувшись с ограничениями на поездки, вызванными пандемией, страны по всему миру применяют различные стратегии развития туризма, начиная от широкомасштабных многоканальных маркетинговых и рекламных кампаний и заканчивая скидочными купонами для туристов. В соответствии с мировыми тенденциями, с сентября 2021 года Литва предлагает туристам, находящимся в стране два дня и более, бесплатные ночи в более чем 200 местных гостиницах.
Министерство экономики и инноваций и компания “Lithuania Travel” запустили программу “Литва. Задержитесь у нас” и первоначально планировало, что она продлится чуть более двух месяцев. Однако почти 2 миллиона туристов проявили интерес к кампании, причем многие из них указали на ограниченные сроки как на существенное препятствие. По этой причине компания “Lithuania Travel” решила продлить кампанию, чтобы путешественники могли воспользоваться возможностью получить бесплатную ночь стоимостью до 65 евро до 22 ноября.
Большинство участвующих в программе поставщиков услуг по временному проживанию расположены в крупнейших городах страны, в спа- и морских курортах. Компания “Lithuania Travel” выделила несколько способов извлечь максимальную пользу из продолжительного осеннего посещения Литвы.
Исследование невидимой части Вильнюса
Хотя Вильнюс является популярным туристическим направлением круглый год, осенью появляется множество возможностей исследовать город уникальными и менее традиционными способами. Когда исследовать лабиринты Старого города становится слишком холодно, туристы могут погрузиться в таинственные катакомбы Вильнюса. Некоторые путешественники могут и не знать, что большая и очень красочная часть Старого города в Вильнюсе скрыта от глаз и находится под его серыми мощеными улицами.
Осень — прекрасная пора для того, чтобы почувствовать вкус Вильнюса. В течение первой недели ноября лучшие шеф-повара города подготовят специально разработанные меню с уникальными блюдами и различными съедобными произведениями искусства для Недели литовской гастрономии. Это также идеальная возможность познакомиться с Новой балтийской кухней, новым и амбициозным движением, которое стремится переосмыслить и по-новому взглянуть на традиционные и сезонные блюда страны.
Компания “Lithuania Travel” подготовила 3-дневный маршрут, включающий многие известные достопримечательности столицы, чтобы помочь гостям города проникнуть в самые его глубины.
Каунас — культурная столица 2022 года
Город Каунас, расположенный в самом сердце Литвы, уже приобрел международную известность благодаря множеству причудливых достопримечательностей, таких как первая в мире площадь-невидимка, посвященная Джорджу Мачюнасу (George Maciunas), основателю движения Флуксус. Вершиной яркой сцены уличного искусства города является галерея “Двор”, спрятавшаяся на заднем дворе одного из жилых домов в центре города.
Место, которое особенно выделяется в унылое время года, — это Музей дьяволов. Здесь хранится более 3000 рогатых экспонатов из более чем 70 стран, и это один из самых уникальных музеев в мире. Между тем, уникальная модернистская архитектура межвоенного периода привлекает посетителей со всего мира и закладывает основу для того, чтобы город стал культурной столицей Европы 2022 года.
Путешественникам рекомендуется ознакомиться с путеводителем “Lithuania Travel” о трех днях в Каунасе, чтобы получить максимальное удовольствие от поездки в этот город.
Охота за янтарем на Балтийском побережье
На морском побережье Литвы можно найти такие типично балтийские развлечения, как прогулки по дюнам из кварцевого песка, дегустация традиционной рыбы холодного копчения и, конечно же, охота за янтарем. Овеянный мифами и легендами янтарь называют “литовским золотом”, и чаще всего его можно найти на местных пляжах, где гости страны могут собрать янтарь и привезти домой в качестве сувенира из Литвы.
Куршская коса — одно из самых красивых мест страны, находящееся всего в пяти минутах езды на пароме от Клайпеды. После спокойной прогулки по пляжу вас ждет Литовский морской музей, пожалуй, самая популярная достопримечательность Литвы. Музей расположен в крепости XIX века и содержит огромную коллекцию экспонатов, связанных с морем.
Компания “Lithuania Travel” подготовила путеводитель по трехдневной поездке в Клайпеду, чтобы увидеть все лучшее из того, что может предложить этот город.
Янтарные процедуры на местных спа-курортах
Друскининкай и Бирштонас известны как популярные зоны оздоровления в Литве. Расположенные вдали от городской суеты, эти курортные поселки известны своими источниками минеральной воды, грязевыми ваннами, содержащими биологически активные вещества и живые микроорганизмы, и обширными зелеными лесами, в которых воздух свеж круглый год. Здесь также расположены многочисленные оздоровительные и лечебные спа-центры. Посетители могут насладиться различными иммуноукрепляющими процедурами, например, уникальной местной янтарной терапией. Этот метод сочетает в себе музыку, массаж и целебные свойства янтаря для восстановления и гармонизации внутреннего мира.
Туристы могут воспользоваться предложением бесплатной ночи, посетив на сайте “Lithuania Travel” целевую страницу, посвященную этой кампании. После регистрации они получат на свой почтовый ящик уникальный промо-код, который гости, приезжающие в Литву на три ночи и более, могут использовать для бронирования проживания в одном из 200 поставщиков услуг по временному проживанию и получить третью ночь бесплатно.
О “LITHUANIA TRAVEL”
“Lithuania Travel” — национальное агентство по развитию туризма, отвечающее за маркетинг и продвижение туризма в Литве и действующее при Министерстве экономики и инноваций. Стратегическая цель агентства — повысить осведомленность о Литве как о привлекательном туристическом направлении и стимулировать въездной и внутренний туризм. Агентство тесно сотрудничает с туристическими предприятиями и организациями, представляет литовские туристические продукты, услуги и впечатления в социальных и цифровых СМИ, в поездках для прессы, на международных туристических выставках и мероприятиях B2B.