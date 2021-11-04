Старейшая в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest будет вновь проведена после двухлетнего перерыва

Местом проводимой 11-13 февраля 2022 года трехдневной ярмарки традиционно станет выставочный центр Eesti Näitused, в котором посетители смогут безопасно познакомиться с возможностями в области путешествий, получить важную информацию о различных местах назначения, а также приобрести предложения по выгодным ценам.

«Во время проведения предыдущей ярмарки Tourest в феврале 2020 года никто не мог даже предположить, что юбилейную ярмарку в итоге придется перенести и ждать целых два года, и что ее роль будет значительно более важной, чем когда-либо ранее. Желание путешествовать у людей не просто никуда не пропало – оно только усиливается, хотя в этом отношении по-прежнему существует немало вопросов», – сказала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.

«Мы уже сейчас усердно работаем для того, чтобы люди смогли посетить туристическую ярмарку и получить у профессиональных консультантов по туризму и представителей различных стран адекватную консультацию о путешествии в новых условиях. Естественно, мы ожидаем, что на туристической ярмарке будет представлено очень много хороших предложений по туризму», - добавила Халлик.

Регистрация экспонентов Tourest началась 1 ноября, и уже первые дни подтвердили, что интерес людей к ярмарке никуда не пропал. Среди новых мест назначения о своем интересе к участию в ярмарке Tourest уже сообщила Коста-Рика и Британские Виргинские Острова, а также множество других стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Для туристических мест назначения важен каждый клиент, так как конкуренция в борьбе за клиентов в сегодняшнем мире жестче, чем когда-либо ранее. Для гостей выставки это означает широкий спектр консультаций от профессионалов сферы туризма, которые приедут к нам, чтобы рассказать о возможностях туризма в своих странах», – сказала Халлик.