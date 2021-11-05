Цифровой кочевник: Эстония — необыкновенная страна. Местным жителям очень повезло!(14)
Орест, 128 стран — это где-то близко к мировому рекорду. Как ты этого достиг и являются ли путешествия самоцелью?
Наверное, это судьба и гены вместе взятые, потому что я, можно сказать, родился в палатке: мои родители были профессиональными туристами, и еще во время Советского Союза путешествовали по своей тогда еще огромной стране от Сибири и Кавказа до самого Европейского города Украины, где я и сейчас живу — Львова. Поэтому во мне, с одной стороны, поддерживали этот здоровый интерес к путешествиям, а с другой стороны, я сам стремился больше путешествовать, чем приобретать. На самом деле постоянные разъезды — это достаточно утомительно и меня спасает только то, что у меня есть своя база, на которую я возвращаюсь, чтобы запланировать следующий шаг.
Каким образом путешествия стали твоим бизнесом? Со стороны кажется, что такая работа — просто мечта.
Она и есть мечта, но, наверное, мечта скорее для человека — экстраверта, которого поддерживает и радует общение с другими людьми, потому что общения у меня чрезвычайно много. А к такому образу жизни я шел достаточно долго.
Все началось с того, что по совету своих родителей я получил престижное юридическое образование, но по окончании университета решил продлить свое обучение и решил провести стажировку за границей. Таким образом через некоторое время я оказался в Индии, где совершенно случайно для себя где-то в 2010 году впервые столкнулся с цифровыми кочевниками, у которых за плечами был только рюкзак с самым необходимым и лэптоп. Для меня это было как открытие: возможность делать свою работу и путешествовать, и уже в 2011 году я сделал пробу пера и открыл свой блог для путешествий по Украине.
Скажу сразу, моя идея просто взлетела, я понял, что мой контент очень интересен, и тогда казалось, что вот оно, мое дело. Но в 2014 году начался военный конфликт с Россией и мой бизнес высох также быстро, как и начался. Но я не унывал, потому что за спиной у меня уже был солидный опыт путешествий. К тому же я запустил противоположное направление: украиноязычный блог о путешествиях по миру. Этот период жизни привел меня на первый рубеж в 50 стран в 2014-2015 году, который я встретил во Вьетнаме. Примерно в это же время я решил развиваться дальше и решил добавить к своему блогу направления, касающиеся личностного роста и вопросы выстраивания собственного бизнеса, который существует более-менее в том же формате и сейчас: openmind.ua. Тема современного бизнеса без границ для меня тоже одна из самых важных. Благодаря вашей эстонской программе э-резидентства я теперь могу подключиться и к международным платформам, и автоматизировать, и быстрее развивать свой бизнес, который теперь разросся до целой платформы единомышленников.
Чему тебя научили путешествия?
Прежде всего тому, что наш мир стал очень маленьким. Нас пронизывают социальные сети и цифровые следы, мы движемся в сторону мира без границ и в нем все большую роль станут играть личные брэнды (от английского personal brand) и личная репутация. Приведу пример: однажды, еще во время учебы в университете, я поехал в Норвегию, и там совершенно случайный путешественник попросил меня его сфотографировать. Мы сделали фото, обычный small talk и разошлись. Каково же было мое удивление, когда я именно его увидел во время путешествия в Индию. Это как раз был 70 день рождения Далай-ламы и, кстати, я сам был в одежде местного монаха с начисто обритой головой. Как было приятно, что в моем анамнезе есть теплое и человечное знакомство, и мне приятно бывает снова и снова видеть людей, которых я уже встречал. Скажем прямо, открыто действовать в современном мире с плохой репутацией и негативным отношением к людям мне кажется почти невозможным.
Что бы ты посоветовал всем путешественникам и людям планирующим свой отдых? Ведь у тебя огромный опыт путешествий …
Самое важное — и здесь я, наверное, не оригинален — это понять, что приносит Вам удовольствие. Если Вы любите пляж, то Юго-Восточная Азия и Средиземноморье — прекрасное направление; США - отличное направления для road-trip для всей семьи, там можно получить очень много впечатлений. Любителям приключений советую посетить Латинскую Америку. Кстати, по климату мне прекрасно подходит знаменитый Медельин, он действительно прекрасен и картели за последние пару десятилетий уже не бросают на город такую заметную тень, как раньше. Хотя, конечно, стоит сказать, что Европа — это для меня абсолютный рай. Я могу сравнивать и скажу, что такого удобства жизни, красоты и разнообразия Вы не встретите нигде в мире. Мы действительно живем на очень удобном, безопасном и красивом материке. Можно сказать, на вершине мира. Особенно это касается Эстонии, уровня удобства повседневной жизни, которые есть у вас. Нам есть чему быть благодарными.
Но мы отклонились от темы. Вторым очень важным пунктом я считаю климат. Очень важно ехать туда, где Вам физически комфортно. Например, мне необходим свежий воздух, при любой температуре выше 25 я задыхаюсь и не могу нормально функционировать. Опять же, в Медельине круглый год около 22 — 25 градусов и свежий горный воздух. Идеально. Поэтому климат — это тоже очень важный момент.
Если же мы говорим о классическом отпуске, где есть хороший климат, природа, прекрасные виды и отличная кухня, то я бы посоветовал посетить Азорские острова или острова Кабо Верде (острова Зеленого мыса).
Мог бы ты также посоветовать нашим читателям направление для саморазвития? Ведь сегодня многие переживают нелегкие времена, вокруг очень много изменений и многие действительно находятся в поиске своего пути.
Наверное, я бы сказал словами классика о том, что жизнь задыхается без цели. Для меня смысл моей жизни — это найти для нее смысл. И когда ты его нашел, то эта ясность дает потрясающую свободу потому, что ты просто не размениваешься на мелочи, а просто идешь своим курсом. Четкие цели и уверенность помогают не отвлекаться и проводить свое время цельно. Если же мы говорим о роде деятельности, которым заняться, то мне очень близок японский принцип IKIGAI. Не поленитесь, почитайте про него. Он говорит о том, как найти равновесие между тем, что ты любишь делать, тем что у тебя получается, что полезно для общества и за что остальные готовы Вам платить. Это именно тот принцип позволяет просыпаться многим людям по всему миру.
Сил и удачи Вам в поиске себя.
Рецепт Ореста для поиска себя через IKIGAI
- Напишите 20 примеров того, что Вам нравится делать.
- Оставьте 10 из них, которые Вы умеете делать.
- Вычеркните 5, не востребованы на рынке на сегодняшний день.
- Из оставшихся 5 найдите 2 сферы, в которых вы можете добиться успеха, найти свою нишу или попробовать ее открыть.