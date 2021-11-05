Цифровой кочевник: Эстония — необыкновенная страна. Местным жителям очень повезло!

Орест, 128 стран — это где-то близко к мировому рекорду. Как ты этого достиг и являются ли путешествия самоцелью?

Наверное, это судьба и гены вместе взятые, потому что я, можно сказать, родился в палатке: мои родители были профессиональными туристами, и еще во время Советского Союза путешествовали по своей тогда еще огромной стране от Сибири и Кавказа до самого Европейского города Украины, где я и сейчас живу — Львова. Поэтому во мне, с одной стороны, поддерживали этот здоровый интерес к путешествиям, а с другой стороны, я сам стремился больше путешествовать, чем приобретать. На самом деле постоянные разъезды — это достаточно утомительно и меня спасает только то, что у меня есть своя база, на которую я возвращаюсь, чтобы запланировать следующий шаг.

Каким образом путешествия стали твоим бизнесом? Со стороны кажется, что такая работа — просто мечта.

Она и есть мечта, но, наверное, мечта скорее для человека — экстраверта, которого поддерживает и радует общение с другими людьми, потому что общения у меня чрезвычайно много. А к такому образу жизни я шел достаточно долго.

Все началось с того, что по совету своих родителей я получил престижное юридическое образование, но по окончании университета решил продлить свое обучение и решил провести стажировку за границей. Таким образом через некоторое время я оказался в Индии, где совершенно случайно для себя где-то в 2010 году впервые столкнулся с цифровыми кочевниками, у которых за плечами был только рюкзак с самым необходимым и лэптоп. Для меня это было как открытие: возможность делать свою работу и путешествовать, и уже в 2011 году я сделал пробу пера и открыл свой блог для путешествий по Украине.