В Эстонии пройдет необычный эксперимент, в ходе которого изучат влияние походов на здоровье

Ристо Калмре, хорошо известный в мире экстремальных видов спорта, ежедневно занимается биохакингом, то есть оптимизацией своего здоровья, и, по его словам, природа позволяет ему многое для этого сделать. “По своей сути организм человека, как компьютерная программа, и его можно очень хорошо запрограммировать для простых действий. Мои ежедневные приемы — движение на природе и на свежем воздухе, холодный душ по утрам, как можно больше солнца и дневного света, качественный сон и разнообразное питание”, — рассказал Калмре на мероприятии Fjällräven, как он ежедневно уделяет внимание своему психическому состоянию и физическому здоровью.

Калмре возьмет в поход своего друга Ало Хиета. Продолжительность их приключения составит три дня, за день они планируют проходить в среднем по 20 километров. Для ориентирования у них будет компас и карта, а смартфоном для определения положения можно будет пользоваться не чаще трех раз в день. Перед походом Калмре измерит свои биомаркеры с помощью анализов крови, смарт-кольца Oura и вопросов о психическом здоровье и сравнит с результатами, полученными после возвращения.

“С точки зрения биохакинга, походы — один из лучших способов справиться со стрессом и тревогой: отдых от мобильного телефона и компьютера, естественный дневной свет и умеренная скорость в теории должны заставить меня чувствовать себя очень хорошо, а потом увидим, как это отразиться на моих реальных показателях здоровья”, — сказал Калмре.

По словам участвовавшей в дискуссии с Калмре туриста-одиночки Хелери Ханко, походы — это медитативный опыт, завораживающий своей простотой. В феврале Ханко преодолела 615-километровую туристическую тропу Пенийыэ-Аэгвийду-Каукси, что в общей сложности заняло 35 дней.