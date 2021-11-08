ТОП-10 всемирно известных музеев, которые можно посетить, не вставая с дивана

Во всем можно найти свои плюсы — сейчас не нужно стоять в длинных очередях для того, чтобы попасть на всемирно известную выставку произведений искусства или исторических артефактов. Достаточно лечь на диван с компьютером или планшетом и пройти по нужной ссылке — двери музеев открываются сами собой!

Рейксмузей в Амстердаме

Рейксмузей — это Голландский национальный художественный музей и крупнейший музей в стране. Его коллекция насчитывает более миллиона экспонатов с 1200 по 2000 год. В постоянной экспозиции представлены 8 000 предметов искусства и истории. Благодаря виртуальным турам по музею вы сможете увидеть всемирно известные произведения искусства с очень близкого расстояния. Это позволит заметить мельчайшие детали, которые невозможно было бы увидеть даже посетив музей лично.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Британский музей в Лондоне

Британский музей в Лондоне открылся в 1759 году и стал первым национальным музеем в мире. Виртуальный тур по музею выделяется впечатляющим графическим решением — все экскурсии "расположены" на межгалактическом гитарном грифе, который проведет вас через мировую историю. "Игра на гитаре истории" сопровождается звуковыми эффектами, а путешествуя сквозь время вы можете исследовать Африку, Америку, Азию, Океанию и Европу разных эпох.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке

Музей Гуггенхайма в одном только Нью-Йорке посещают тысячи людей, чтобы полюбоваться его необычной архитектурой, созданной Фрэнком Ллойдом Райтом. Благодаря Google Street View вы тоже можете отправиться в виртуальный тур и увидеть это потрясающее здание своими глазами. Здесь можно "прогуляться" по четырем музейным выставкам. Виртуальные туры познакомят вас с важнейшими произведениями искусства постмодернизма и концептуализма, а на сайте музея можно подробнее узнать обо всех его экспонатах.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Музей Орсе в Париже