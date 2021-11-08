С 8 ноября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 2 европейских стран

!!! На данный момент в Эстонии фиксируется один из самых высоких в Европе уровней заболеваемости COVID-19, из-за чего она входит в так называемую красную зону, к приезжающим из которой применяются дополнительные строгие ограничения. Настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 08 по 14 ноября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только два государства: Мальта (уровень заболеваемости — 36,73 ↓) и Испания (44,31 ↓). Нулевой уровень в течение долгого времени — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Италия (75,89 ↑), Португалия (106,09 ↑), Швеция (107,63 ↑), Франция (111,84 ↑), Финляндия (132,28 ↓), Монако (135,05 ↑) и Андорра (195,6 ↑).