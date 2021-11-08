С 8 ноября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 2 европейских стран(2)
!!! На данный момент в Эстонии фиксируется один из самых высоких в Европе уровней заболеваемости COVID-19, из-за чего она входит в так называемую красную зону, к приезжающим из которой применяются дополнительные строгие ограничения. Настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 08 по 14 ноября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только два государства: Мальта (уровень заболеваемости — 36,73 ↓) и Испания (44,31 ↓). Нулевой уровень в течение долгого времени — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Португалия (106,09 ↑), Швеция (107,63 ↑), Франция (111,84 ↑), Финляндия (132,28 ↓), Монако (135,05 ↑) и Андорра (195,6 ↑).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Сан-Марино (208,98 ↑), Норвегия (210,62 ↑), Кипр (210,36 ↑), Швейцария (233,1 ↑), Польша (234,55 ↑), Лихтенштейн (242,6 ↑), Германия (276,51 ↑), Исландия (309,23 ↑), Дания (337,5 ↑), Люксембург (337,96 ↑), Венгрия (391,43 ↑), Греция (456,5 ↑), Нидерланды (484,84 ↑), Чехия (522,16 ↑), Бельгия (612,29 ↑), Ирландия (639,95 ↑), Австрия (659,48 ↑), Болгария (883,5 ↑), Великобритания (936,14 ↑), Румыния (970,69 ↑), Словакия (997,88 ↑), Хорватия (1 065,53 ↑), Словения (1 364,83 ↑), Литва (1 493,33 ↑) и Латвия (1 757,27 ↑).
* Кумулятивная заболеваемость в Эстонии — 1086.55 (по состоянию на пятницу, 05.11, когда Европейский центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний опубликовал новые рекомендации на предстоящую неделю).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Аргентины, Бахрейна, Катара, Колумбии, Кувейта, Южной Кореи, Намибии, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня и Новой Зеландии.