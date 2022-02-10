Дома с привидениями: самые мистические места в Эстонии

Это же подтверждает в своих воспоминаниях о детстве граф Родерих фон Стенбок (1869–1947), который родился и вырос на мызе Колга: “Днем и ночью на лестнице и на этаже стоял такой грохот, как будто что-то волокли по полу”.

В своей работе Лийс Ярв приводит найденные в Эстонском архиве отрывки из воспоминаний бывшей служанки мызы Юлии Микенберг, родившейся в 1892 году. Еще в далеком 1939 году Юлия рассказывала тогдашним собирателям фольклора, что сама однажды видела на мызе привидение, но, будучи смелым от природы человеком, не испугалась. Заметив это, призрак удалился в дальнюю комнату на третьем этаже, куда обычно никого не пускали. Ограничение распространялось как на слуг, так и на членов семьи Стенбок, владельцев усадьбы.

Мыза Колга таит в себе легенды и предания, которые местные жители передают друг другу из уст в уста десятки, а то и сотни лет. Этим леденящим душу рассказам и посвятила свою дипломную работу эстонский фольклорист Лийс Ярв. Согласно ее исследованию, большинство легенд мызы Колга связано со сверхъестественными силами и насилием.

Но самым известным привидением мызы является молоденькая рыжеволосая девушка. Ее волосы развеваются на ветру, зубы сверкают белизной, а в глазах полыхает пламя. Если верить легенде, много столетий назад один из местных графов заманил ее на чердак господского дома и убил из чувства ревности. Точнее, отрубил бедняжке голову. Поговаривают, что на чердаке до сих пор видны капли ее крови.

Легенд о мызе Колга ходит много. Большая часть из них связана с привидениями, которые водятся здесь с незапамятных времен. Говорят, в гостевых комнатах на третьем этаже правого крыла господского дома, отличающегося великолепными архитектурными деталями, до сих происходят странные вещи: то и дело сами собой открываются и закрываются двери, звучит таинственный смех, а иногда и вовсе проявляются силуэты людей, азартно играющих в карты. Одну из спален на третьем этаже и в наши дни называют комнатой духов.

Призраки существуют не только в фильмах ужасов. В Эстонии есть много мест, обитатели которых давно уже стали главными героями народного фольклора. Рассказываем, куда отправиться на охоту за привидениями.

О странной комнате на третьем этаже писал также Вальтер фон Вистингаузен, двоюродный брат Родериха. По его рассказам, на этом самом третьем этаже он однажды увидел ведьму, от страха забежал в ближайшую комнату и провел там целую ночь, спрятавшись за портьерой.

Неизвестно, почему в ту ночь рыжеволосая бестия не тронула Вальтера, ведь, согласно преданиям, она вцепляется зубами в тело каждого мужчины, кто попадается на ее пути. Так она мстит всему мужскому роду за свою погубленную жизнь. Правда, говорят, яд действует не сразу — жертва умирает в муках в течение ближайшего года. И даже подтверждение тому есть: от смертельного укуса ведьмы якобы пал самый известный представитель рода — Карл Магнус Стенбок, живший одно время на мызе Колга.

Страшилки эстонских мыз



Если верить легендам, призраками населены все эстонские мызы. Куда бы вы ни направились, готовьтесь к встрече с потусторонним миром!

Например, можно, например, услышать многочисленные предания о плавучих островах озера Поркуни, зарытых там несметных сокровищах, о рыцарях и крестьянах, о костре, внезапно возникающем ночью строго на час в пруду одноименной мызы.

Народное предание повествует о крестьянской девушке Кайе, которая своей красотой поразила хозяина мызы. Но Кайе не отвечала взаимностью. Как-то Кайе на берегу озера сгребала сено в охапки, тут-то хозяин от злобы и столкнул ее в воду. Кайе утонула, а из охапки сена появились плавучие островки.

Многие жители Поркуни уверяют, что неоднократно становились свидетелями необъяснимых явлений как в старинном господском доме, расположенном рядом с крепостью, так и на давно забытом всеми кладбище. Во всех рассказах фигурируют плывущие по воздуху в сторону мызы мужчины в черных шляпах, дамы в вечерних платьях и странные существа с копытами.

На мызе Палмсе можно услышать плач ребенка, хотя никаких маленьких детей там нет. Как в фильмах ужасов, в комнатах в самый неожиданный момент сам собой загорается свет и, словно по волшебству, открываются двери.