Дома с привидениями: самые мистические места в Эстонии
Призраки существуют не только в фильмах ужасов. В Эстонии есть много мест, обитатели которых давно уже стали главными героями народного фольклора. Рассказываем, куда отправиться на охоту за привидениями.
Рыжеволосая бестия мызы Колга
Легенд о мызе Колга ходит много. Большая часть из них связана с привидениями, которые водятся здесь с незапамятных времен. Говорят, в гостевых комнатах на третьем этаже правого крыла господского дома, отличающегося великолепными архитектурными деталями, до сих происходят странные вещи: то и дело сами собой открываются и закрываются двери, звучит таинственный смех, а иногда и вовсе проявляются силуэты людей, азартно играющих в карты. Одну из спален на третьем этаже и в наши дни называют комнатой духов.
Но самым известным привидением мызы является молоденькая рыжеволосая девушка. Ее волосы развеваются на ветру, зубы сверкают белизной, а в глазах полыхает пламя. Если верить легенде, много столетий назад один из местных графов заманил ее на чердак господского дома и убил из чувства ревности. Точнее, отрубил бедняжке голову. Поговаривают, что на чердаке до сих пор видны капли ее крови.
Запретный этаж
Мыза Колга таит в себе легенды и предания, которые местные жители передают друг другу из уст в уста десятки, а то и сотни лет. Этим леденящим душу рассказам и посвятила свою дипломную работу эстонский фольклорист Лийс Ярв. Согласно ее исследованию, большинство легенд мызы Колга связано со сверхъестественными силами и насилием.
В своей работе Лийс Ярв приводит найденные в Эстонском архиве отрывки из воспоминаний бывшей служанки мызы Юлии Микенберг, родившейся в 1892 году. Еще в далеком 1939 году Юлия рассказывала тогдашним собирателям фольклора, что сама однажды видела на мызе привидение, но, будучи смелым от природы человеком, не испугалась. Заметив это, призрак удалился в дальнюю комнату на третьем этаже, куда обычно никого не пускали. Ограничение распространялось как на слуг, так и на членов семьи Стенбок, владельцев усадьбы.
Это же подтверждает в своих воспоминаниях о детстве граф Родерих фон Стенбок (1869–1947), который родился и вырос на мызе Колга: “Днем и ночью на лестнице и на этаже стоял такой грохот, как будто что-то волокли по полу”.
О странной комнате на третьем этаже писал также Вальтер фон Вистингаузен, двоюродный брат Родериха. По его рассказам, на этом самом третьем этаже он однажды увидел ведьму, от страха забежал в ближайшую комнату и провел там целую ночь, спрятавшись за портьерой.
Неизвестно, почему в ту ночь рыжеволосая бестия не тронула Вальтера, ведь, согласно преданиям, она вцепляется зубами в тело каждого мужчины, кто попадается на ее пути. Так она мстит всему мужскому роду за свою погубленную жизнь. Правда, говорят, яд действует не сразу — жертва умирает в муках в течение ближайшего года. И даже подтверждение тому есть: от смертельного укуса ведьмы якобы пал самый известный представитель рода — Карл Магнус Стенбок, живший одно время на мызе Колга.
Страшилки эстонских мыз
Если верить легендам, призраками населены все эстонские мызы. Куда бы вы ни направились, готовьтесь к встрече с потусторонним миром!
Например, можно, например, услышать многочисленные предания о плавучих островах озера Поркуни, зарытых там несметных сокровищах, о рыцарях и крестьянах, о костре, внезапно возникающем ночью строго на час в пруду одноименной мызы.
Многие жители Поркуни уверяют, что неоднократно становились свидетелями необъяснимых явлений как в старинном господском доме, расположенном рядом с крепостью, так и на давно забытом всеми кладбище. Во всех рассказах фигурируют плывущие по воздуху в сторону мызы мужчины в черных шляпах, дамы в вечерних платьях и странные существа с копытами.
На мызе Палмсе можно услышать плач ребенка, хотя никаких маленьких детей там нет. Как в фильмах ужасов, в комнатах в самый неожиданный момент сам собой загорается свет и, словно по волшебству, открываются двери.
По одной из легенд, давным-давно в Лихула была убита молодая девушка. Ее возлюбленный впал в такое отчаяние, что наложил на себя руки. И с тех самых пор душа его не может успокоиться и бродит в окрестностях. Любопытно, что обычно в подобного рода легендах скитается девичья душа, но в Лихула все страдания, наоборот, отданы призраку-мужчине.
Вот как раз на мызе Сагади можно встретить именно призрака молоденькой девушки, тоскующей по своему жениху, убитому заезжими злодеями.
В помещениях мызы Рягавере можно услышать шепот, женские шаги и шорох длинного платья.
В усадьбе Пядасте двери запираются сами собой, а вещи двигаются.
На мызе Моосте можно встретить призрака трагически погибшего на охоте помещичьего сына — дух облачен в светлую одежду, на голове — цилиндр, а в руках — трость. Уборщицы мызы рассказывают, как неоднократно замечали, что выключенные лампы вновь загорались, а ранее запертые двери вдруг оказывались открыты. По словам одной из работниц, один раз она видела, как какая-то невидимая сила выбрасывала ведра из чулана. А в 2003 году с привидением “столкнулись” строители, проводившие ремонтные работы: посреди ночи начал звонить школьный звонок, а в коридоре разом погасли все лампы.
Призрак усадьбы Таали появляется с точностью до минуты — в полночь первого четверга каждого нового месяца. Считается, что это жившая когда-то на мызе молодая девушка божественной красоты, сошедшая с ума от несчастной любви. “В ту самую ночь она медленно ступает в каминную комнату — вся в белом, с застывшим взглядом и со слабо пылающей свечой в руке. Дойдя до камина, она начинает рыдать, вспоминая своего возлюбленного, с кем-то когда на этом же самом месте обручилась”, — гласит народное предание. Местные верят, что девушкой была дочь барона Тааля, а звали ее мисс Анна.
Много легенд ходит и о мызе Вана-Вигала. Самая известная из них связана с парковым прудом, посреди которого расположены два небольших острова. На одном из них можно увидеть чертову дюжину жерновов, сложенных друг на друга в виде памятника. Согласно древнему преданию, только жерновами удалось остановить вредительства привидения хозяйки мызы. Кроме того, призраков несколько раз видели и на кладбище Юкскюль недалеко от усадебного парка.
В наши дни в помещениях мызы Мууга работает школа. Однажды одна из учениц задержалась в классе до позднего вечера, готовясь к экзамену на следующий день. Вдруг она услышала странный шорох в расположенной за стенкой кухне. Девочка вышла в коридор, открыла дверь кухни и увидела, как разодетые в старомодные костюмы барышни, давным-давно покинувшие наш бренные мир, замешивают тесто. Заметив на себе любопытствующий взгляд, дамы грозно прошипели девочке: “Быстро вон отсюда! Твое время еще не пришло”.
Но не все призраки злые. Например, мыза Рогози славится своим добродушным привидением в голубом платье. Согласно преданиям, еще до прихода немцев на месте нынешней мызы стоял монастырь, из подвала которого вели потайные ходы “в неизвестность”. Крестоносцы разрушили монастырь, не оставив и камня на камне от былого величия. И вот с тех пор душа одной из монахинь, спрятавшейся в подземных ходах, иногда выходит наружу, чтобы вспомнить старые добрые времена.
Еще один дружелюбный призрак живет на мызе Сака. Зовут его Альфредом. Вместо того чтобы пугать людей, он любит делать приятное, подсовывая посетителям небольшие подарочки.
Привидения в школах
Ада Вяэт, бывшая учительница родного языка в основной школе Килтси, в течение долгих лет записывала все легенды и предания, которые она когда-либо слышала о здешней замке. Его толстые каменные стены до сих пор являются источником вдохновения для обучающихся здесь детей. Они-то вам и поведают душераздирающие истории о местных привидениях: белой даме с рыжей собакой, пожилом мужчине в черном сюртуке и маленьком мальчике, которые бегает туда-сюда и все не может остановиться. Здешняя детвора рассказывает, как пару лет назад школьная уборщица почувствовала, как ей в затылок кто-то дышит. В этот же самый момент одна за другой стали гаснут лампы. Стоит ли говорить, что испуганная женщина бросилась в ужасе бежать куда глаза глядят…
Источник: Maaleht