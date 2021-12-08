Злоключения эстонских туристов за границей: карантинный отель в Норвегии, потерянная COVID-справка в Испании и оставшаяся без взрослых детская группа в Грузии

Этим летом эстонка Келли Бьортомт, постоянно проживающая в Норвегии, решила навестить родных в Эстонии. В кругу родных близких время пролетело быстро и Келли засобиралась обратно в Осло. Перед вылетом, как и полагалось, она сдала ПЦР-тест и получила негативный результат. Келли знала, что, согласно норвежским правилам, если уровень заболеваемости в стране, откуда прибывает пассажир, выше 150 случаев на 100 тысяч населения (а Эстония как раз попадала под этот критерий), то по прибытии надо соблюдать самоизоляцию по месту жительства. Келли была абсолютно уверена, что выполнила все условия и сразу после аэропорта отправится домой. Но не тут-то было…

На паспортном контроле ее вдруг задержали и сообщили, что она должна отправиться в карантинный отель. “Что? Какой карантинный отель? С двумя маленькими детьми? У меня для младшего ребенка осталось только два подгузника! Кто будет нести ответственность, если мы заболеем в этом отеле?“ — негодовала Келли. Однако на ее возмущение никто даже не обратил внимания. Пограничники лишь разводили руками, приговаривая, что Эстония входит в число опасных с точки зрения эпидемиологии стран, поэтому изоляция в карантинном отеле неизбежна.