09.11.2021, 08:01
ВИДЕО | Пройти над бездной: необычный двухъярусный мост в Китае
Ekraani kuvatõmmis Youtube/ RT
На востоке Китая, в провинции Чжэцзян, находится один из самых знаменитых мостов мира. Его главная особенность — нижняя обзорная площадка, с которой можно заглянуть в бездну, ведь под ногами у туриста лишь стеклянный и абсолютно прозрачный настил.
Длина необычного двухъярусного моста — около 100 м, высота — 140 м. Строили его чуть более трех лет и торжественно открыли в 2020 году. Состоит конструкция из трех волнообразных частей, соединенных между собой. Кроме того, есть несколько обзорных площадок, с которых можно не только полюбоваться живописными окрестностями, но и пощекотать себе нервы, заглянув в бездну. В прямом смысле этого слова.
Мост назван в честь нефритового церемониального китайского скипетра Жуйи — символа удачи, власти и долголетия. Конструкция моста полностью повторяет форму древнего скипетра.