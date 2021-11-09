ВИДЕО | Пройти над бездной: необычный двухъярусный мост в Китае

Длина необычного двухъярусного моста — около 100 м, высота — 140 м. Строили его чуть более трех лет и торжественно открыли в 2020 году. Состоит конструкция из трех волнообразных частей, соединенных между собой. Кроме того, есть несколько обзорных площадок, с которых можно не только полюбоваться живописными окрестностями, но и пощекотать себе нервы, заглянув в бездну. В прямом смысле этого слова.