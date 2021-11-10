Гостиничный сектор Эстонии ищет способы выжить в третий год без туристов на рождественские праздники

“Наши клиенты-соотечественники в прошлом сентябре, да и в летние месяцы установили значительный рекорд — на 30-35% превысили наши лучшие показатели, и в этом году мы этот прошлогодний результат повторили. Так что да, эта ситуация лучше, чем в 2019 году”, — сказал член правления Tervis Spa Grupp Яан Ратник.

“Внутренний туризм очень важен за пределами Таллинна, в Таллинне его совсем мало, может, от силы 15-20%. Для оборота гораздо важнее доля иностранных туристов. Они обычно проводят здесь больше времени, приезжают не на одну ночь и пользуются большим количеством дополнительных услуг, а это, конечно, приносит больше средств”, — пояснила исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Киллу Майдла.

“Этой осенью заполняемость начала немного расти. В сентябре и даже в августе и октябре стало немного лучше, но все равно мы далеки до цифр 2019 года. Теперь уровень заболеваемости вырос и мы снова видим, что клиенты очень осторожны, … иностранцы боятся сюда приезжать”, — отметила Сари Сопанен, исполнительный директор Sokos Hotell Viru, где, по сравнению с доковидным 2019 годом, заполняемость снизилась почти в два раза.

“К сожалению, было очень много отмен на конец ноября — декабрь: брони для больших групп, которые должны были приехать на конференции или какие-то другие мероприятия, аннулированы. Традиционных рождественских праздников и ужинов тоже очень-очень мало, большую их часть уже отменили, так что мы очень, очень обеспокоены”, — переживает управляющий Nordic Hotel Forum Феликс Мягус.