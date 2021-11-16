ФОТО И ВИДЕО | Тайная жизнь подземелья в Козе: бункер особой прочности на случай апокалипсиса

Снаружи Konsum в Козе выглядит как и любой другой типичный продуктовый магазин. В этом здании торговля ведется на протяжении десятилетий.

Несколько лет назад здание было решено перестроить. Во время земляных работ вместе с привычным материалом строительный ковш поднял на поверхность толстый кабель.

«Мы сразу приостановили работы. Удивление было то еще», — рассказывает руководивший работами Юри Киммель, административный директор Harju Tarbijate Ühistu.

Мы стоим с ним с правой стороны магазина возле серой двери. Распахивается она лишь по особым случаям. Немудрено, что возле порога пчелы построили гнездо и снуют туда-сюда, словно бы охраняя подступы к загадочной двери.