16.11.2021, 07:00
ФОТО И ВИДЕО | Тайная жизнь подземелья в Козе: бункер особой прочности на случай апокалипсиса
Город Козе вполне можно назвать эстонской столицей подземных укрытий. Он скрывает под собой тысячи квадратных метров потайных пространств. В случае атаки противника правительство ЭССР должно было укрыться в бункере площадью 2500 квадратных метров, замаскированном под профтехучилище, и продержаться там не меньше двух недель, будучи полностью отрезанным от остального мира, пишет "Эстонский Экспресс".