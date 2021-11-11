Бавария вновь вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с резким ростом числа новых инфицированных коронавирусом в Баварии власти этой немецкой федеральной земли вновь вводят режим чрезвычайного положения на всей ее территории. В среду, 10 ноября, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) распорядился принять данную меру с 11 ноября "из-за нынешней тревожной ситуации по пандемии коронавируса", сообщила государственная канцелярия в Мюнхене.

Необходима координация ведомств и больниц

В ведомстве указали, что эпидемиологическая ситуация в Баварии в последние дни резко меняется, а показатель инфицированных в расчете на 100 тысяч жителей за последние семь дней ежедневно достигает нового максимума. "Одновременно продолжает увеличиваться загруженность больниц, в особенности мест в палатах интенсивной терапии, пациентами с COVID-19. Во многих клиниках уже не остается или почти не остается свободных мест", - сообщается далее.

В связи с этим становится все более необходимой координация между больницами в распределении пациентов и их перевод из перегруженных отделений, отметили в Мюнхене. Пандемия угрожает жизням и здоровью многих людей на всей территории Баварии, указывается в заявлении.

Ранее Зёдер заявил о планируемых действиях на заседании фракции Христианско-социального союза (ХСС) в ландтаге Баварии. Объявление чрезвычайного положения позволяет принять координированные и структурированные действия всех профильных ведомств, учреждений и организаций.

Бавария стала одним из эпицентров новых заражений в ФРГ

На протяжении нынешней волны эпидемии Бавария, наряду с Саксонией и Тюрингией, является одной из наиболее пострадавших федеральных земель в Германии. В ней находятся девять из десяти округов в ФРГ с самыми высокими показателями новых инфицированных. Эпицентром на данный момент является округ Ротталь-Инн, в котором за последние семь дней зафиксировано 1104,3 новых случая заражения коронавирусом на 100 тысяч населения.