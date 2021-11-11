В Польше собираются открыть первый мобильный отель в старом прицепе-рефрижераторе

“Идея родилась во время кайтсерфинговой поездки в Хель (польский город). Нам очень важно было поймать хороший ветер, найти лучшие условия. И мы подумали: что, если бы гостиничный номер мог передвигаться вместе с нами?”, — рассказали дизайнеры.

Так и началась работа над проектом Good Spot. Znamy sie решили создать мобильные отели для тех, кто путешествует, но не хочет покупать свой “дом на колесах”. Перестроенные прицепы можно брать в аренду, перемещаться с ними, а после — возвращать на “базу”.

“Номера” рассчитаны на компании из четырех человек: есть две спальные зоны, кухня, гостиная и санузел. Все — в бело-коричневых тонах. В интерьере много дерева.