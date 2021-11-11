200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского: 5 музеев, рассказывающих о жизни и творчестве великого писателя

Памятных мест, связанных с жизнью и творчеством Федора Михайловича Достоевского довольно много. Взять хотя бы наш Таллинн, где писатель бывал несколько раз, останавливаясь у своего брата Михаила.

Достоевский так прочно вошел в историю, что достопримечательностями стали даже те места, где жили его литературные герои. Например, одной из самых популярных экскурсий Санкт-Петербурга является прогулка по местам романа “Преступление и наказание”. Но есть отдельные мемориальные квартиры, посвященные великому писателю, мыслителю, философу и публицисту.

Музей-квартира Федора Достоевского в Москве



Федор Достоевский родился в небольшой московской квартире при Мариинской больнице для бедных — здесь служил штаб-лекарем его отец. Будущий писатель жил в этом доме до 16 лет, с Москвой были связаны его ранние воспоминания — семейные праздники, первые прочитанные книги и походы в театр. Достоевский писал: “Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек”. В 1837 году Федор Достоевский и его старший брат Михаил уехали в Петербург — готовиться к поступлению в Инженерное училище. Но уже тогда они мечтали посвятить свою жизнь литературе.

