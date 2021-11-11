ЕС не исключает санкций против "Аэрофлота" и Turkish Airlines из-за кризиса с мигрантами

Власти Европейского Союза в рамках нового пакета ограничительных мер против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшейобсуждают возможность принятия санкций против российского авиаперевозчика “Аэрофлот”, сообщило в среду, 10 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника, знакомого с этими планами.

По его словам, помимо “Аэрофлота” под штрафные меры может подпасть и турецкая авиакомпания Turkish Airlines. О новых ограничениях Евросоюз может объявить совместно с США и Великобританией в начале декабря, сказал чиновник.

Ранее “Аэрофлот” упоминало в контексте готовящихся санкций против Беларуси и издание Politico. Оно писало, что в первую очередь санкции коснутся белорусского национального перевозчика “Белавиа”, но отмечало, что рейсы в Минск выполняют и другие компании, включая российские “Аэрофлот”, UTair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai.

Пятый пакет санкций ЕС против Минска



В сентябре стало известно, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций против Минска. Ожидается, что он коснется лиц и компаний, ответственных за переправку мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и Азии в ЕС через территорию Беларуси. Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят новый пакет санкций на заседании в Брюсселе 15 ноября. В этот день их могут и принять, если все 27 государств объединения смогут договориться обо всех деталях.

Кто именно окажется в санкционном списке, заранее неизвестно. Ожидается, что туда попадут турфирмы, организующие поездки мигрантов в Беларусь. Но главным вопросом являются санкции в отношении авиакомпаний, летающих в Минск. Наиболее активно обсуждаются меры против “Белавиа”. Ни одна из стран ЕС не высказывалась принципиально против этого, хотя споры велись о том, какими должны быть подобные меры.