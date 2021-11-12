Сайт Keep Talking Greece пишет о многочисленных случаях выдачи поддельных сертификатов о вакцинации в медцентрах Греции. Стоимость услуги — 400 EUR, она пользуется спросом у тех, кто не хочет прививаться, но хочет посещать рестораны, ТРЦ и другие заведения, где требуют QR-код.

Желающим должны были вводить обычную воду вместо вакцины, но некоторые из них, сдавшие тест на антитела, получили положительный результат. Выяснилось, что греческие врачи тайно иммунизировали от коронавируса покупателей поддельных сертификатов, чтобы избежать обвинений в подлоге.

Части обратившихся за фейковым документом все же удалось обойтись без прививки антиковидным средством. По информации издания To Vima, выдачей подделок занимались от 100 до 200 вакцинных центров из 2000 существующих в Греции, в незаконную деятельность были вовлечены примерно 200-300 врачей и медсестер. Согласно приблизительным подсчетам, около 100 тыс. граждан страны имеют на руках фальшивые сертификаты.