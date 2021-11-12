От знаменитой скалы на британском пляже отвалился огромный кусок

Кусок скалы весом 500 тонн откололся от берега 9 ноября. Происшествие даже засняли на видео — там видно, как часть скальной стенки медленно сползает в море и поднимает огромный столб пыли и грязи. Пострадал от этого и пляж — его завалило камнями и щебнями. На месте сейчас работают офицеры береговой охраны, пишет портал 34travel.me.