12.11.2021, 08:01
От знаменитой скалы на британском пляже отвалился огромный кусок(1)
Ekraani kuvatõmmis Youtube/ Mark 1333
Большая часть киношной достопримечательности — скалы в Вэст-Бэй в Великобритании, которую часто показывали в детективном сериале Broadchurch (“Убийство на пляже”) — обвалилась из-за сильных дождей. Теперь вокруг места установили ограждения, чтобы не подпускать к нему людей.
Кусок скалы весом 500 тонн откололся от берега 9 ноября. Происшествие даже засняли на видео — там видно, как часть скальной стенки медленно сползает в море и поднимает огромный столб пыли и грязи. Пострадал от этого и пляж — его завалило камнями и щебнями. На месте сейчас работают офицеры береговой охраны, пишет портал 34travel.me.
Оползни в этом месте, кстати, случались не раз. Все из-за частных дождей, сильного ветра и солнца, которые разрушают песчаник.