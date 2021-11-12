Чем будет удивлять туристов Вильнюс на предстоящие рождественские праздники

В этом году в литовской столице появится не один, а несколько Рождественских городков.

Как рассказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, электронный городок будет действовать с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, в скверах столицы будут действовать небольшие городки — с 27 ноября 2021 по 2 января 2022 г. На Лукишкской площади в этом году вместо катка будет открыт городок сладостей (он будет действовать с 4 декабря 2021 по 9 января 2022 г.).

Рождественскую сказку “Рождественская песнь” в формате 3D на стене Кафедрального собора будут показывать 25-29 декабря 2021 г. В городе будет действовать и крытый каток длиной и шириной 40 м. В этом году он откроется у Белого моста.

Как обычно, в городе будет две елки: главная — на Кафедральной площади, огни на ней зажгутся 27 ноября.

Огни на елке на Ратушной площади зажгутся 4 декабря. В декабре проведут традиционный конкурс “Вильнюсская рождественская витрина 2021” и Рождественский забег, который организует Euro vaistinė.