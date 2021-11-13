В Австрии вводят локдаун для непривитых

Это значит, что со следующей недели невакцинированные жители провинции не смогут покидать дом без веской причины. Выходить разрешат только тем, кому нужно на работу и за продуктами. С ограничениями, но все-таки разрешат заниматься спортом на улице, сообщает портал 34travel.me.

Сколько будут действовать такие правила, пока неизвестно. Скорее всего, их введут и в других провинциях (на очереди – Зальцбург).

Сейчас в Австрии в день регистрируют по 7000 – 11 000 новых случаев COVID-19. Месяц назад этот показатель был 1000 – 2000.